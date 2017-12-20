ОФЗ: ближний конец кривой ниже 7%

Вчера лучший результат опять продемонстрировали двухлетние бумаги, снизившиеся в доходности на 5–6 бп (помимо иностранного спроса, поддержку им оказало закрытие коротких позиций локальными игроками). В данный момент выпуски с дюрацией до трех лет уже торгуются ниже 7%. Более длинные облигации снизились в доходности в среднем на 2 бп, в то время как ОФЗ-26222 (YTM 7.36%) и ОФЗ-26221 (YTM 7.81%) закрылись в небольшом минусе, прибавив в доходности 1–2 бп. Причиной этого стало решение Минфина использовать возросший аппетит к российскому риску и предложить данные бумаги на сегодняшних аукционах, увеличив при этом суммарный объем до 45 млрд руб. (20 млрд руб. – ОФЗ-26221, 25 млрд руб. – ОФЗ-26222). С точки зрения DV01 сегодняшнее предложение (около 500 тыс.) – одно из самых больших в этом году. Однако рынок, на сколько мы понимаем, был готов к подобному шагу, и его реакция на увеличение предложения оказалась весьма сдержанной. Наклон российской кривой между тем продолжает расти: вчера спред между 2- и 10-летними ОФЗ расширился еще на 4 бп, достигнув 49 бп. Флоутеры и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 завершили день на прежних уровнях, вмененная инфляция составила 3.83% (−2 бп). Облигации ЮАР вчера наконец отреагировали на укрепление ранда: доходность 10-летних бумаг страны опустилась на 27 бп.