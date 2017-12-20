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Налоговая реформа США оставляет много вопросов для анализа долгосрочных тенденций


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Рынок находится в неопределенности — налоговая реформа оставляет много вопросов для анализа долгосрочных тенденций.

Во вторник доллар умеренно ослабевал, реагируя на выступление одного из представителей ФРС Нила Кашкари, который раскритиковал политику повышения ставок в условиях низкой инфляции. Учитывая, что рынок по-прежнему верит лишь в 2 повышения ставки в 2018 году, а ФРС обещает 3 повышения, подобные заявления не способствуют сближению ожиданий рынка и позиции ФРС.

Кроме того, в среду утром стало известно о положительном исходе голосования по проекту налоговой реформы в Сенате. Реформа теперь находится, фактически, на финишной прямой. Несмотря на то что реформирование грозит стать самым масштабным за последние 30 лет, и должно формировать предпосылки для устойчивого роста экономики, на рынке по-прежнему сохраняется достаточное количество скептиков.

Доллар не спешит укрепляться в ответ на данные новости. Вероятно, основные опасения на текущий момент вызывает тот факт, что налоговые послабления ведут к очевидному росту дефицита госдолга, при этом позитивное влияние на экономику в целом не столь очевидно. Не исключено, что репатриируемый капитал может быть направлен не на расширение инвестиций, а на выкуп бумаг с рынка и/или сделки M&A.

Мы ожидаем, что столь сильный фискальный стимул для экономики, рынок труда которой близок к состоянию полной занятости, может привести к более высокой инфляции и, как следствие, к более быстрому повышению ставок ФРС. В случае реализации данного сценария мы не исключаем восстановление интереса к американской валюте на глобальных рынках на горизонте нескольких месяцев. Краткосрочные ориентиры по паре EURUSD 1.176-1.186.

Во вторник рубль начал день с небольшого укрепления на фоне слабеющего доллара, однако во второй половине дня произошло довольно резкое (около 15 коп.) ослабление, связанное, вероятно, с закрытием крупной длинной позиции по рублю. На текущей неделе основным фактором поддержки для российской валюты остается подготовка к приближающемуся пику налоговых платежей. Сегодня поддержку рублю также может оказать предстоящий аукцион Минфина, планирующего разместить 45 млрд. руб (два выпуска с погашением в 2024 и 2033 годах).

В целом, стабильность USD несмотря на одобрение налоговой реформы в США обещает валютам развивающихся стран спокойное окончание года. Краткосрочные ориентиры по паре USDRUB 58.4-59.4.

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