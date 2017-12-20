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Статистика за ноябрь указывает на слабую динамику в экономке РФ


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Росстат опубликовал макроэкономические данные за ноябрь. Они показывают, что экономическая активность оставалась сравнительно слабой.

Хотя в сельском хозяйстве и строительстве отмечалось некоторое улучшение динамики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если сопоставлять ее с октябрем, тенденции в строительстве оставались отрицательными (снижение на 1,1% в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года против октябрьского падения на 3,1% в сравнении с октябрем прошлого года). В результате за 11М17 выпуск в строительстве сократился на 1,9% по сравнению с 11М16. В сельском хозяйстве рост составил 1,2% в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года после октябрьского падения на 2,5% в сравнении с октябрем прошлого года, вследствие чего темпы роста за 11М17 по сравнению с 11М16 составили 2,5%.

В остальных секторах, в том числе на транспорте, в розничной торговле и в промышленном производстве (данные были опубликованы в начале недели) в ноябре динамика была слабее октябрьской. Рост оборота розничной торговли замедлился до 2,7% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 3,1% в октябре, из-за чего средний рост за 11М17 составил 1,0% по сравнению с 11М16. На транспорте было зафиксировано неожиданное падение выпуска на 0,8% по сравнению с ноябрем прошлого года после роста на 6,2% в октябре по сравнению с октябрем прошлого года (за 11М17 все же отмечался рост на 5,9% по сравнению с 11М16). Поскольку выпуск в промышленности в ноябре снизился на 3,6% по сравнению с ноябрем прошлого года (это его самое выраженное падение с 2009 года), общая динамика в экономике в ноябре будет слабее октябрьской. Так как производство в базовых отраслях было довольно слабым уже в октябре (рост составил только 0,5% по сравнению с октябрем прошлого года), в ноябре возможно даже его сокращение. 

В целом имеющаяся статистика за октябрь - ноябрь предполагает, что рост ВВП в 4К17 может быть слабее, чем в 3К17 (когда он составил 1,8% по сравнению с 3К16). Мы по-прежнему прогнозируем рост в 1,6% на этот год.


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