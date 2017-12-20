В среднесрочной перспективе ожидается улучшение экономической ситуации в РФ

Таким образом, по итогам одиннадцати месяцев года рост экономики страны составил 1,3%.

Основной вклад в ноябрьский ВВП обеспечили торговля и сельское хозяйство. В то же время резкий обвал в промышленности, а также спад на транспорте и в секторе услуг оказали крайне негативное влияние на экономическую динамику.

Как мы уже писали, падение промышленного производства в ноябре в значительной мере было вызвано аномально теплой погодой, а также действием соглашения ОПЕК+, что негативно сказалось на объемах добычи нефти и газа, а также производства электрической и тепловой энергии. При этом резкое сокращение добычи газа привело также к серьезному падению объемов в трубопроводном транспорте.

Мы полагаем, что дополнительным негативным фактором является все еще относительно сильный рубль, который ограничивает возможности роста ненефтегазового экспорта. Поскольку сейчас погода все еще относительно теплая, а рубль не намерен сдавать позиции, несмотря на динамичное снижение ключевой ставки, мы ожидаем, что в ближайшее время темпы роста экономики будут оставаться невысокими, а по итогам текущего года ВВП может прибавить лишь 1,2–1,4%.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе мы ожидаем постепенного улучшения ситуации в экономике за счет умеренного ослабления рубля к корзине валют, дальнейшего роста кредитования населения и бизнеса и восстановления положительных темпов роста реальных доходов населения. Согласно нашему прогнозу, в 2018 г. рост российского ВВП составит 1,6%.