Бумаги Micron дают лучшее сочетание выручки в автономном вождении, играх и памяти

Но по динамике отдельных компонентов индекса Dow 30 (уменьшался на только 0,15% - до 24754,75 пункта) можно было с уверенностью сказать о том, что внимание инвесторов полностью сосредоточилось на стабильных и устойчивых компаниях, включая Intel, Coca-Cola, Boeing, Wal-Mart Stores, Caterpillar, а также на Disney как аналоге Netflix уже в ближайшем будущем.

Тем не менее, в том, что касается худших опасений нефтерынка и фондовой биржи, то они поумерились к среде, 20 декабря. Американские ценные бумаги продолжают пользоваться поддержкой государства, проект закона о снижении налогов принят сенатом 51 голосом «за» при 48 «против» после принятия палатой представителей во вторник.

Вышла важная отчётность FedEx и Micron. Бумаги почтовика FedEx (Nyse: FDX) росли на торгах овернайт до $246,8 после отчётности о росте прибыли во втором квартале финансового года до $775 млн, или $2,84 на акцию, по сравнению с $700 млн, или $2,59 на акцию, годом ранее; без учёта единовременных расходов, EPS FedEx достигла $3,18 (!). Акции Micron (Nasdaq: MU), как показала отчётность, дают лучшее сочетание выручки в автономном вождении, играх, памяти в серверы и смартфоны. И хотя цена золота увеличивалась до $1263,57 за унцию, и доходность 10-летних трежерис выросла к 2,43% на опасениях вокруг выравнивания американской кривой доходности, пара евро/доллар как индикатор риска росла до 1,1846 после предварительного принятия плана по снижению налогов.

Цена эталонного сорта нефти Брент тоже повышалась, до $63,93 за баррель после данных API. По данным API, запасы нефти в США упали на 5,2 млн баррелей в неделю вместо ожидавшихся 3 млн баррелей.

Производитель чипов хранения данных для серверов, смартфонов, компьютеров, графических карт, устройств автономного вождения Micron отчитался о росте прибыли в почти 8 раз до $2,45 на акцию, или 44% от выручки, и продаж на +71% в год до $6,8 млрд в квартал вместо прогнозных $6,4 млрд. В ходе конференц-колла компания рассказала об увеличении требований к компактности памяти на фоне эволюции смартфонов (рост в сегменте на +32% благодаря LPDRAM), об удвоении поставок памяти в серверы (рост операционной рентабельности до 60% с 14% в том же квартале годом ранее) и о рекордных продажах твердотельных устройств (рост операционной рентабельности в сегменте запоминающих устройств, SBU, до 29% с 19% кварталом ранее). Зафиксированы повышение спроса на 1X LPDDR4 и на GDDR6 для автономного вождения и расширение выручки в сегменте графики, в том числе для видеоигр, на +75% в год. Повторно заявлено о начале поставок 64-слойной многомерной памяти и о выплате $2,4 млрд долга. Выражены ожидания роста спроса на DRAM (на которую приходится 61,5% продаж) на +50% в 2018 календарном году при росте предложения на только +20%. Операционный денежный поток вырос до +$3,6 млрд в квартал с +$1,1 млрд годом ранее, при этом компания потратила на капвложения $1,9 млрд в квартал из $7,5 млрд, запланированных на весь 2018 финансовый год, и сделала свободный денежный поток около $1,7 млрд против негативного FCF в том же квартале годом ранее. Во втором квартале 2018 финансового года компания ожидает роста выручки до $6,8-$7,2 млрд, валовой рентабельности 54%-58%, операционных расходов $625-$675 млн и операционных доходов $3,25-$3,45 млрд в квартале, при EPS $2,51-$2,65.