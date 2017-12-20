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Рубль: ухудшение аппетита к риску


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В ожидании новостей из Конгресса США, касающихся утверждения налоговых инициатив президента Трампа, аппетит инвесторов к риску снизился, что привело к остановке ралли на валютных рынках развивающихся стран.

Инвесторы также опасаются неприятных сюрпризов с прохождением пакета через Конгресс, возможность которых полностью исключать даже на данном этапе, вероятно, нельзя. На момент написания настоящего материала Палата представителей уже одобрила законопроект и направила его в Сенат, однако в силу некоторых процедурных моментов может получиться так, что сегодня нижней палате придется голосовать по законопроекту вновь. Наиболее остро на эту ситуацию отреагировали казначейские обязательства США: доходность 10-летних UST выросла на 7 бп, обновив максимум за период с марта этого года (2.46%), при этом наклон кривой UST еще немного увеличился. Это в свою очередь негативно сказалось на аппетите к риску, в результате чего валюты развивающихся стран вчера ослабли в среднем на 0.2–0.4%, а мексиканское песо закрылось в минусе на 0.7%.

На российском валютном рынке ценовая волатильность была по-прежнему низкой. Рубль торговался без существенных изменений в районе 58.6 вплоть до открытия торгов в США, когда давление на валюты развивающихся стран начало расти. Однако на общее ухудшение настроений рубль отреагировал сдержанно, снизившись до 58.90. К закрытию торгов на ММВБ он немного восстановился, завершив сессию на отметке 58.80 (−0.2%). Оборот торгов в паре доллар/рубль был умеренным: 3.8 млрд долл. Нефтяной рынок продолжает консолидироваться: вчера цена Brent прибавила 0.6%, закрывшись на отметке 63.80 долл./барр.

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