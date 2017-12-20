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Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль слегка подрастут в начале торгового дня. Налоговый период поддержит курс российской валюты.

 

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,1-0,2% по индексу Мосбиржи, около отметки 2120 пунктов, ближайшими поддержками станут уровни 2110 и 2100, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2130 и 2140, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов не исключены попытки дальнейшего коррекционного восстановления индекса Мосбиржи в район 2130-2140. Это связано с тем, что в течение двух предыдущих торговых дней локальный фондовый рынок выглядел неоправданно слабым", - добавил он.

Сессия среды для рубля на Московской бирже начнется укреплением против доллара и евро, рассчитывает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"В поддержку рублю сыграет фактор очередного налогового периода в РФ. Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 58,55-58,95 рубля. Пара евро/рубль проведет сессию в попытках повышения до 69,85", - добавила она.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,2-0,4% в рамках коррекции после обновления рекордов накануне. Принятие палатой представителей конгресса США законопроекта о налоговой реформе стало импульсом к началу коррекции после роста на ожиданиях.

Фондовые фьючерсы США с утра повышались в пределах 0,25%. Азиатские биржи менялись разнонаправленно в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, шанхайский SSE Composite снижался на 0,5%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 63,5 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1836 доллара против 1,1839 доллара по итогам предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ снизился во вторник по основным индексам вместе с зарубежными торговыми площадками и на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию вторника снизился на 0,77%, до 2118,16 пункта, индекс РТС – на 1,16%, до 1134,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 0,1 рубля - до 58,76 рубля, евро - на 0,47 рубля, до 69,57 рубля.

 

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