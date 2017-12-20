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Акции металлургов будут под давлением из-за падения стоимости стали в Китае


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
По итогам торгов 19 декабря индекс ММВБ снизился на 0,77% - до 2118,16 п., а РТС упал на 1,16% - до 1134,58 п. День прошёл достаточно спокойно, но всё же настороженно.

Уже завтра могут поступить важные вести из Китая, где закончится трёхдневная партийная экономическая конференция. По сведениям в СМИ, может быть снижен официальный ориентир роста ВВП до 6,0% с текущих 6,5%, что приведёт к снижению цен на сырьевых рынках. Кроме того, руководство КНР весьма активно занимается экологическими проблемами. Это означает возможное снижение спроса на уголь. Кроме того, КНР может увеличить поставки условно «грязной» продукции из других стран.

Возможный позитивный исход конференции помог металлургам завершить день лучше рынка: ГМК «Норникель» (-0,25%), ММК (+1,83%), НЛМК (-0,18%), «Северсталь» (+0,13%). Существенно хуже обстояли дела в секторе электроэнергетики, где бумаги «Русгидро» упали на 5,62%. Компания провела «День инвестора» и сообщила о возможной доп. эмиссии акций в ближайшие годы. Однако также были улучшены планы по росту прибыли и сокращению производственных издержек. В краткосрочном периоде бумага может оставаться под давлением, но в более далёкой перспективе имеет право на достойное место в инвестиционном портфеле.

Бумаги АФК «Система» (+2,5%) показывали существенный рост и лишь к закрытию растеряли его значительную часть на сообщении из рейтингового агентства Fitch о возможном пересмотре рейтинга. Кроме того, продолжили отступать акции Сбербанка (-1,45%), поскольку бумага оказалась сильно перегретой на ожиданиях инвесторов и оптимистичных планах руководства. Однако по факту уже можно наблюдать замедление темпов роста прибыли. Да и обещанные дивиденды к 2020 году лишь поднимут доходность бумаг до среднего рыночного уровня. В лидерах роста и падения также отметились: «Соллерс» (+2,27%), ап «Мечел» (+1,8%), ЛСР (+1,32%), ап «Ростелеком» (+1,17%), а также «М.Видео» (-3,65%), ОГК-2 (-3,5%), «Аптеки 36 и 6» (-3,03%), ВТБ (-2,95%).           

Большую часть дня рубль укреплялся против доллара США, но к вечеру растерял свои достижения, хотя ослабление доллара на глобальном рынке не прекратилось. Нефть торговалась в узком диапазоне и не оказывала какого-то решительного влияния на отечественную валюту. В большей степени можно говорить о локальных факторах. Так, в банковской системе сохраняется некоторый дефицит краткосрочной рублёвой ликвидности, что видно из ставок МБК. ЦБ РФ также проводил во вторник недельный депозитный аукцион с лимитом в 2,36 трлн рублей. 259 финансовых организаций приняло в нём участие, разместив 1541,8 млрд рублей. Можно также говорить о том, что под конец года может усилиться давление физического спроса на валюту из-за высокого туристического сезона. Не будем также забывать об активной скупке валюты Минфином и выводе средств нерезидентов после того, как разрыв в ставках ФРС и ЦБ РФ сократился на 75 базисных пунктов на прошлой неделе. 

Нефть пыталась расти, реагируя на данные Американского института нефти. Согласно отчёту API, коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 5,2 млн бар. Согласно опросу Wall Street Journal, на рынке ожидали снижение на 3,2 млн бар. В остальном, котировки продолжают получать поддержку благодаря остановленному нефтепроводу Forties в Северном море. В Китае продолжается снижение цен на сталь и железную руду. В Шанхае стоимость фьючерсов на сталь упала до минимума за последние две недели. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 1,2 тонны до 836,02 тонны. За месяц жёлтый металл подешевел на 1%, а за год все ещё сохраняет прирост на 11,6%. К 9:00 (мск) Brent – $63,93 (+0,20%), WTI – $57,76 (+0,35%), золото – $1266,3 (+0,17%), медь – $6939,07 (-0,13%), никель – $11795 (+0,34%), палладий – $1016,25 (-0,23%).

Финансовые рынки продолжают снижать активность перед праздниками. Не избежит этого и российская площадка. Внешний фон в среду совершенно спокойный, если не назвать его слабо позитивным. Впрочем, падение цен на стальную продукцию в Китае является негативом для отечественных металлургов. Тем не менее ждём открытия торгов вблизи значений на финише предыдущего дня.

 

 

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