Конец года уже близок, а фондовые индексы остаются на уровнях ниже, чем в начале января. Похоже, Россия завершит год в аутсайдерах среди рынков развивающихся стран. Данные по розничным продажам и доходам населения РФ в ноябре оказались слабыми: реальные доходы продолжили падение, хотя и в рамках ожиданий, а розничные продажи сократились на 1,4% месяц к месяцу, тогда как рынок ждал, что снижение составит лишь 0,3%. Индекс РТС закрылся на 1,2% в минусе, а индекс ММВБ потерял 0,8%.

Европейские индексы вчера также упали почти на 0,8% по индексу Euro Stoxx 50. Основным фактором, влияющим на американский рынок, оставалась ситуация с прохождением законопроекта о налогах в Конгрессе США. Вчера Палата представителей проголосовала в пользу закона, однако сегодня ей придется провести повторное голосование из-за технической проблемы, связанной с вариантами законопроекта, которые оказались в Сенате и Палате представителей. Американские фондовые индексы отреагировали снижением на одобрение налоговой реформы нижней палатой Конгресса, а доходности UST существенно выросли. Инвесторы полагают, что основной эффект от реформы будет краткосрочным и проявится в 2018 г., долгосрочный же позитивный эффект пока не очевиден.

Нефтяные цены вчера немного подросли. Сегодня, как всегда по средам, выйдут данные о состоянии нефтяных запасов в США за прошедшую неделю. По оценке рынка, запасы нефти сократились на 3,15 млн барр., а запасы бензина увеличились на 2,3 млн барр. API оценивает падение запасов нефти в 5,2 млн барр., а рост запасов бензина – в 2 млн барр. Ожидания сокращения запасов пока обеспечивают умеренную поддержку нефтяным ценам, фьючерс на нефть Brent находится вблизи 64 долл./барр.

Азиатские индексы сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику, фьючерс на S&P 500 торгуется с заметными потерями.

Российский рынок должен вновь начать день в красной зоне. Мы ожидаем, что индекс РТС снизится на 0,1%.