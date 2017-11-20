Теханализ: "Газпром" GAZP
Бумага торговалась с сопротивлением 155 – 160 р. и поддержкой на 130 р. с середины 2013 г. В апреле поддержку прорвали, а в мае появились очертания падающего канала. Прокол 115 р. не получил подтверждения. До сентября бумагу держали на этом уровне, при этом, медведи не выпускали цену из падающего канала. В сентябре бумага медленно растет и выходит из канала. С третьей попытки прошли 125 р., но рост развивается медленно. Импульсно пробили 130 р. и, похоже, закрепились на этом уровне. Теперь зона 130 р. может стать поддержкой.
В сентябре бумага отталкивается от поддержки на 115 р. и преодолевает сильный уровень 120 р. Теперь этот уровень стал поддержкой и опорной точкой для растущего тренда. В октябре цена доходит до уровня июльского максимума. Сопротивление в этой зоне смогли преодолеть лишь в начале ноября, оттолкнувшись от линии тренда. При приближении к 135 р. темпы роста замедлились. Линия тренда пока еще держится, но на цену сверху давит наклонное сопротивление. Вполне возможен переход в боковик с поддержкой на 130 р. - долгосрочный уровень (см. выше).
В середине декабря бумага слегка обновила локальный максимум в районе 136 р. в рамках роста, начатого в сентябре этого года. Несколько попыток взятия этого уровня не увенчались успехом. В понедельник цена резко снижается и выходит из границ консолидации прошлой недели. Полтора дня бумага торгуется вокруг 134 р. в форме вымпела. Если вымпел раскроют вниз, то может последовать снижение в район 132 р. Но все это пока что в рамках широкого бокового диапазона 132 – 136 р.
Торговая идея: "Мосэнерго" MSNG
Растущий тренд с ускорением роста до 3,3 р. в августе. Коррекция выводит бумагу из растущей модели с обозначением поддержки в районе 2,85 р. Отскок в середине сентября до 3,1 р. С этого момента бумага не может преодолеть сопротивление на этом уровне. Октябрьское снижение от сопротивления обновило локальный минимум в районе 2,75 р. в рамках осеннего боковика. Отскок опять дошел до 3,1 р. Проявились очертания расширяющегося треугольника. Снижение во второй половине ноября и первой половине декабря привело цену к проекции нижней границы треугольника. На прошлой неделе бумага отскакивает до 2,8 р. На трехдневной консолидации в форме прямоугольника бумага выходит из декабрьского краткосрочного падающего тренда. Если прямоугольник раскроют вверх, то может развиться рост с потенциальным ходом до верхней границы расширяющегося треугольника в районе 3,1 р. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 2,806 р.,
2. Тейк-профит: зона 3,08 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 2,728 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 2,75 р.
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