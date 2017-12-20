Локальный рынок акций вновь выглядел слабее, чем можно было бы ожидать

Ближайшими поддержками станут уровни 2110, 2100 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2130, 2140 п.

После умеренно позитивного старта торгов не исключены попытки дальнейшего коррекционного восстановления индекса МосБиржи в район 2130-2140 п. Это связано с тем, что в течение двух предыдущих торговых дней локальный фондовый рынок выглядел неоправданно слабым.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Динамика же нефтяных контрактов, в свою очередь, будет связана с ожиданиями вечерней публикации официальной еженедельной статистики от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи понизился на 0,77%. Долларовый индекс РТС просел на 1,16%. В целом же локальный рынок вновь выглядел слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Непродолжительный утренний подъем локальных индексов сменился медленным сползанием вниз, в результате чего они обновили свои недельные минимумы. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС пока остается нейтральной. Игроки на повышение еще могут рассчитывать на то, что указанные индексы сумеют удержаться в границах сформировавшихся трехмесячных диапазонов.





Добавим, что двухдневная слабость локального фондового рынка была обусловлена как внешними, так и внутренними факторами. Участники российских торгов остаются под неприятным впечатлением в связи с продолжением судебной тяжбы между «Роснефтью» и компанией АФК Система, истоки которой оказались заложены еще в бурные годы приватизации экономического наследия бывшего Советского Союза. Что же касается ближайшего будущего, то вчера стало известно, что продление санкций против России со стороны Европейского союза на ближайшие полгода будет утверждено в четверг, 21 декабря. Кроме того, не стихают разговоры о возможном введении санкций со стороны США в отношении российского суверенного долга.





К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние бэквордации величиной в 6 п., или 0,5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.

На фоне существенного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.





Заметно слабее рынка выглядели многие представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, -1,45%), ВТБ (VTBR RM, -2,95%), Возрождение-ао (VZRZ RM, -4,75%), Промсвязьбанк (PSBR RM, -5,12%). Стимулом для распродажи указанных бумаг послужили неблагоприятные отраслевые новости. Недавнее решение о санации «Промсвязьбанка» не идет на пользу котировкам акций кредитных организаций. Отголоском этой истории стало решение рейтингового агентства S&P Global Ratings о понижении долгосрочного кредитного рейтинга банка «Возрождение» с уровня «В+» до «B». Кроме того, серьезной угрозой для российского банковского сектора остаются опасения введения санкций со стороны США в отношении отечественных ОФЗ.





В акциях Русгидро (HYDR RM, -5,62%) усилились наметившиеся еще в понедельник распродажи. Явным негативом для них послужила недавняя публикация свежей финансовой отчетности эмитента по МСФО. Его чистая прибыль сократилась на 28,7% по итогам 3 квартала и на 17,6% за 9 месяцев 2017 года. Кроме того, глава электроэнергетического холдинга Николай Шульгинов заявил о том, что дивидендная политика компании является сбалансированной. Таким образом, вопрос об увеличении размеров дивидендных выплат по акциям Русгидро пока снимается с повестки дня. Между тем, эмитент принял решение о консервации Загорской ГАЭС-2 сроком на два года. Таким образом, вероятность завершения строительства указанной электростанции и ее запуска в эксплуатацию остается под вопросом.





Акции АФК Система (AFKS RM, +2,50%) продемонстрировали сравнительно слабый технический отскок после состоявшейся в понедельник просадки более чем двенадцать процентов. Среднесрочный характер движения этих бумаг можно охарактеризовать формулой «шаг вперед – два шага назад». Поэтому покупка указанных акций в расчете на коррекционное восстановление представляется достаточно рискованной стратегией.





Отметим также умеренно позитивную динамику низколиквидных акций Камаз (KMAZ RM, +0,58%). Их поддержало сообщение эмитента о запуске конвейера по производству нового семейства шестицилиндровых двигателей Р6. Указанное событие выглядит особенно значимым на фоне недавнего сообщения Росстата о неожиданном ноябрьском падении уровня промышленного производства в России на 3,6% в годовом выражении.





Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0,25%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,02%.





Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.