Сегодня в начале торгов возможно сохранение низкой активности покупателей на рынке акций – на характере торгов на фондовых рынках в целом сказалась неопределенность в отношении налоговой реформы в США, которую конгрессмены не смогли одобрить вчера (однако окончательное голосование, как сообщается, может состояться уже сегодня).
Тем временем цены на энергоресурсы получили некоторую поддержку после сообщения API о неожиданно заметном сокращении запасов сырой нефти в США – как следствие, нефтегазовый сектор на рынке акций может оказаться более устойчивым в ближайшее время.
Данные минэнергетики США по запасам нефти, как ожидается, выйдут сегодня в 18:30 мск.
На валютном рынке, с позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 58.5 – 59.0 по паре доллар-рубль.
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