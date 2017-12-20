Спрос на ОФЗ и дорогая нефть помогут рублю

По итогам дня он подешевел к доллару на 0,16%, до 58,76 руб. за «американца», к евро – на 0,68%, до 69,56 руб. за евро. У «россиянина» торги не задались с открытия сессии. А давление усилилось на американской сессии на фоне общего укрепления евро на рынке форекс.

Трейдеры закрывали длинные позиции по «американцу» перед окончательным голосованием по законопроекту налоговой реформы США. А поскольку по нефти марки Brent наблюдалась боковая динамика на уровне $63,60 за баррель, то рубль подешевел и к доллару, несмотря на его общее ослабление на форекс. Курс доллара восстановился до 58,88 руб., торги завершились на отметке 58,76 руб. за «американца».

В среду, 20 декабря, по паре доллар/рубль ожидается боковое движение около 59 руб. Учитывая, что спрос на ОФЗ остается высокий, а баррель Brent торгуется выше $63, российская валюта способна отыграть вчерашние потери. Хорошей поддержкой для него выступят аукционы Минфина РФ. На них ведомство планирует разместить два выпуска ОФЗ на сумму 45 млрд рублей. По паре евро/рубль ожидается консолидация в диапазоне 69,00 – 69,70 руб.