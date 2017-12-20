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Поддержку рублю на текущей неделе могут оказать экспортеры


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Члены Палаты представителей Конгресса США одобрили проект налоговой реформы, где 227 голосов было отдано за законопроект и 203 против, теперь дело за Сенатом, который должен проголосовать сегодня, и финальную точку на данном документе в прямом и переносном смысле поставит сам Трамп, который обещал подписать его до наступления рождественских праздников.

Налоговая реформа, по мнению The Wall Street Journal, увеличит прибыли корпораций США и будет способствовать репатриации их доходов из за рубежа, где на данный момент аккумулировано порядка 280 миллиардов долларов.

В то же время, по оценкам аналитиков JP Morgan, за последние недели вектор законопроекта сместился с корпоративного налогообложения в сторону сокращения налогов физлиц, что в свою очередь должно позитивно отразиться на потребительском спросе и повысить темпы экономического роста в США. Однако развитие такого сценария может повлечь за собой рост инфляции, за показателями которой пристально следит ФРС.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,68%, закрывшись на отметке $63,79 в преддверии заседания технического комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ , которое состоится сегодня в Вене. В заседании принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $63 и основная $61,15. Сопротивление расположено на уровне $64,30.

Вышедшие данные от API показали снижение запасов сырой нефти в США на 5,2 млн.б.с и рост запасов бензина на 2 млн.б.с , что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Сегодня рынки будут ждать статистики от Минэнерго США, которая вкупе с риторикой генсека ОПЕК будет оказывать влияние на котировки "черного золота" в течение дня.

Индекс Мосбиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2118,16п., продемонстрировав снижение на 0,77%. В текущей ситуации ближайшая поддержка расположена на отметке 2110п. и основная 2100п-2090п. Локальным сопротивлением выступает 2135п. и основным 2165п.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 112500п. и основной 112000п. Для возврата к росту инструменту нужно закрепиться над уровнем 113600п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии снизился на 0,2%, закрывшись на отметке 58,76 за один американский доллар, в преддверии размещения Минфином двух выпусков облигаций федерального займа на общую сумму в 45 млрд.рублей, которое состоится сегодня.

В текущей ситуации ближайшим сопротивлением по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой все так же выступает 58,40.

В свою очередь поддержку национальной валюте на текущей неделе могут оказать экспортеры, испытывающие потребность в рублевой ликвидности на фоне налоговых платежей.

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