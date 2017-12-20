Поддержку рублю на текущей неделе могут оказать экспортеры

Налоговая реформа, по мнению The Wall Street Journal, увеличит прибыли корпораций США и будет способствовать репатриации их доходов из за рубежа, где на данный момент аккумулировано порядка 280 миллиардов долларов.

В то же время, по оценкам аналитиков JP Morgan, за последние недели вектор законопроекта сместился с корпоративного налогообложения в сторону сокращения налогов физлиц, что в свою очередь должно позитивно отразиться на потребительском спросе и повысить темпы экономического роста в США. Однако развитие такого сценария может повлечь за собой рост инфляции, за показателями которой пристально следит ФРС.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,68%, закрывшись на отметке $63,79 в преддверии заседания технического комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ , которое состоится сегодня в Вене. В заседании принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent выступает отметка $63 и основная $61,15. Сопротивление расположено на уровне $64,30.

Вышедшие данные от API показали снижение запасов сырой нефти в США на 5,2 млн.б.с и рост запасов бензина на 2 млн.б.с , что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Сегодня рынки будут ждать статистики от Минэнерго США, которая вкупе с риторикой генсека ОПЕК будет оказывать влияние на котировки "черного золота" в течение дня.

Индекс Мосбиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2118,16п., продемонстрировав снижение на 0,77%. В текущей ситуации ближайшая поддержка расположена на отметке 2110п. и основная 2100п-2090п. Локальным сопротивлением выступает 2135п. и основным 2165п.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 112500п. и основной 112000п. Для возврата к росту инструменту нужно закрепиться над уровнем 113600п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии снизился на 0,2%, закрывшись на отметке 58,76 за один американский доллар, в преддверии размещения Минфином двух выпусков облигаций федерального займа на общую сумму в 45 млрд.рублей, которое состоится сегодня.

В текущей ситуации ближайшим сопротивлением по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой все так же выступает 58,40.

В свою очередь поддержку национальной валюте на текущей неделе могут оказать экспортеры, испытывающие потребность в рублевой ликвидности на фоне налоговых платежей.