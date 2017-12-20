Экономика РФ: завершение года на слабой ноте

Тем не менее, потребление в следующем году, вероятно, пострадает от новых таможенных правил оформления покупок в иностранных интернет-магазинах. Что касается промпроизводства, то оно разочаровывает, снизившись на 3,6% г/г - самое значительное снижение с октября 2009 г. С учетом слабого экономического тренда и роста ВВП в октябре всего на 1,0% г/г, по данным Минэкономразвития, мы подтверждаем наш осторожный прогноз по 1,4% г/г росту ВВП в 2017.

Все еще сильная статистика по потреблению за ноябрь …

Оборот розничной торговли вырос на 2,7% г/г в ноябре, что указывает на сильные данные статистики по потреблению уже третий месяц подряд. Цифра почти совпала с нашим прогнозом (2,5% г/г) и оказалась значительно ниже слишком оптимистичного консенсус-прогноза (3,4% г/г). Как мы говорили ранее, мы связываем столь сильный результат, во-первых, с устойчивым ростом доходов домохозяйств. В ноябре рост номинальных зарплат составил 8,0% г/г против 6,9% г/г за 9М17; реальные зарплаты выросли на 5,4% г/г против роста на 2,7% г/г за 9М17. Индексация зарплат госслужащих в октябре примерно на 4% также поддерживает этот тренд. Во-вторых, с сильным ростом розничного кредитования, которое выросло на 1,7% м/м и на 11,2% с начала года, существенно опередив наш прогноз. Ранее мы высказывали опасения по поводу сильного расхождения между динамикой оборота розничной торговли и потреблением домохозяйств в 1П17; теперь же после ускорения роста розничной торговли в сентябре-ноябре мы ожидаем, что расхождение сузится. Подтвердится ли это, мы узнаем 29 декабря после того как Росстат представит структуру ВВП по потреблению.

… тогда как промышленное производство демонстрирует негативные тренды

Тем не менее, промпроизводство разочаровывает нас второй месяц подряд – оно неожиданно снизилось на 3,6% г/г в ноябре, показав самое высокое падение с октября 2009 г. В строительстве продолжается спад, он составил -1,1% г/г в ноябре и -1,9% г/г за 11M17. Нынешний негативный результат мы связываем главным образом со слабым ростом выпуска промышленной продукции в 3К17 в обрабатывающей промышленности (-0,1% г/г, после роста на 1,2% г/г в 2К17) и строительстве (- 0,7% г/г после роста на 2,8% г/г в 2К17) – в двух секторах, которые являются индикаторами будущего роста экономики. Стагнация активности в сегменте корпоративного кредитования (оно снизилось на 1,4% г/г с учетом валютной переоценки в ноябре) также говорит о слабости промышленности.

Потребление в 2018 г. может пострадать от новых таможенных правил оформления покупок в иностранных интернет-магазинах

В целом макростатистика за ноябрь все еще указывает на то, что производители не выигрывают от сильного спроса, так как текущее настроение на рынке весьма негативно. Новостной фон последних месяцев оказывает на них давление. Отказ допуска российских атлетов к участию в Олимпийских играх, ожидания новых санкций в феврале, а также тюремный срок бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву вносят значительную неопределённость в бизнес-среду, что вынуждает компании откладывать инвестиции и наращивание выпуска. Что касается потребления, то мы считаем, что в 2018 г. оно может пострадать от введенных с 7 декабря Федеральной налоговой службой новых таможенных правил оформления покупок в иностранных интернет-магазинах. Таким образом, с учетом представленных выше слабостей текущего экономического тренда, а также замедления роста ВВП (согласно оценке Минэкономразвития, в октябре ВВП вырос всего на 1,0% г/г против в среднем 2,0% г/г в апреле- сентябре), мы подтверждаем наш осторожный прогноз роста ВВП на 1,4% г/г в этом году.