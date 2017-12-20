Пока политики совещаются, золото растет

Тройская унция драгоценного металла увеличивается в цене, пока в США нет информации о полноценном согласовании законопроекта по реформированию налогового сектора. По оценкам «Альпари Голд», утром в среду золото стоит $1267,20 за тройскую унцию, и сегодня у цены на драгоценный металл есть шанс подняться к $1268-1270.

Накануне вечером стало известно, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект налоговых преобразований внутри американской экономики. Это согласование уже финального варианта документа, который ляжет на стол к президенту Дональду Трампу. Теперь одобрить его должен Сенат, который будет голосовать в среду. И если сегодня все пройдет как надо, до конца недели Трамп подпишет законопроект, и самая первая яркая победа Дональда Трампа в роли президента будет одержана.

Однако пока нет новостей об этом, золото продолжит дорожать. Несмотря на то что демократам не хватает численности голосов для блокировки законопроекта, они готовы сделать работу против него основным мотивом своей следующей предвыборной кампании. Как только появится информация о передаче законопроекта в Белый дом и резолюции Трампа, золото имеет шансы снизиться в стоимости.

Просадка может случиться к диапазону $1260-1265, что выглядит не самым критичным образом. Драйвер реформы - пожалуй, последний рабочий катализатор в этом году. После его реализации рынок перейдет к торгам в боковом тренде. Для золота это коридор $1258-1268.