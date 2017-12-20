На смену радости пришло беспокойство

Паники не наблюдается, потому что цены на нефть высоки, а «быки» удерживают индекс ММВБ над технической поддержкой 2100 пунктов, а котировки акций Сбербанка об. не опускаются ниже 220 рублей.

Во вторник фондовый рынок США упал. На смену радости инвесторов от ожидания налоговой реформы пришли беспокойства касательно ее влияния на политику монетарного стимулирования и на повышение процентных ставок в дальнейшем. «Снижение налогов уже несомненно учтено рынком в ценах», – говорит директор по инвестициям в BMOPrivateBank Джек Аблин. Также инвесторы, вероятно, «радовались налоговой реформе, но осознали, что стимулирующая политика центральных банков, проводимая в последние годы, может начать подходить к завершению», – считает Аблин.

Палата представителей США во вторник сначала одобрила голосованием законопроект о налоговой реформе. Однако эта версия законопроекта содержит условия, которые противоречат правилам Сената. Голосование в Сенате по пересмотренной версии законопроекта, из которой убраны противоречащие правилам Сената пункты, ожидалось во вторник вечером или в среду утром (по вашингтонскому времени). Ожидалось, что Сенат одобрит законопроект, и тогда Палата представителей должна будет в среду провести еще одно голосование. После голосования акции американских компаний еще сильнее потеряли в цене.

Акции Apple упали на 1,07%, после того как брокер Instinet понизил рейтинг акций до «нейтрального», отметив, что, судя по балансу спроса и предложения, потенциала для увеличения показателей по продажам iPhoneX в следующем квартале мало. Акции ритейл-сети Wal-Mart выросли на 0,92%, после того как Citigroup повысила их рейтинг до "покупать" на ожиданиях дальнейшего роста акций компании в 2018 году. Индекс DowJonesIndustrialAverage упал на 37,45 пункта, или 0,15%, до 24754,75 пункта. S&P-500 потерял 8,69 пункта, или 0,32%, и закрылся на уровне 2681,47 пункта. NasdaqComposite понизился на 0,44%, до 6963,85.

Вышли интересные прогнозы на 2018 год. «В 2017 году мировая экономика, наконец, вырвалась из рецессии и нацелилась на продолжительный уверенный рост в 2018 году, – считает главный экономист IHSMarkit Нариман Бехравеш. Хотя экономические риски по-прежнему имеют место, в большинстве своем они несут низкий уровень угрозы общему положению дел в 2018 году».

В США IHSMarkit ожидает увеличение темпов экономического роста с 2,3% в 2017 году до 2,6% в 2018 году. Сильные фундаментальные экономические показатели и рост уровня занятости в США будут служить мощным фактором роста для потребительских расходов, капитальных расходов и рынка жилья, говорится в прогнозе. ФРС повысит ставки минимум три раза в 2018 году, а риск рецессии остается низким, говорят аналитики IHSMarkit.

В Европе в 2017 году рост реального ВВП, по оценке IHSMarkit, составил 2,4% и превысил ожидания. Падение уровня безработицы, повышенная конкурентоспособность экспорта на фоне благоприятного курса евро и стимулирующая политика позволят европейской экономике вырасти на 2,2% в 2018 году, полагают аналитики IHSMarkit. Среди рисков они отметили неработающие кредиты в Италии и Испании и риск «жесткого» Брексита. В Великобритании IHSMarkit прогнозирует замедление экономического роста до 1,1% в 2018 году с 1,5% в 2017 году.

По цене нефти BrentIHSMarkit дает прогноз $56 в среднем в 2018 году. Цены на другие виды сырья будут находиться в коридоре, но при этом будет высокая волатильность, полагают аналитики. Картину могут изменить геополитические риски, но продолжительный сильный рост нефтедобычи в США вкупе с низким спросом из Китая будут ограничивать рост цен.

В Китае IHSMarkit ожидает продолжение снижения темпов экономического роста – рост замедлится с 6,8% в 2017 году до 6,5% в 2018 году, причиной чему будут служить фундаментальные проблемы, такие как переизбыток производственных мощностей, навес долга и перенасыщенность рынка жилья. В Японии IHSMarkit ожидает рост экономики на уровне 1,2% в 2018 году и отмечает продолжающийся рост объемов экспорта, устойчивый внутренний спрос и инвестиции в инфраструктуру в преддверии Олимпиады 2020 года. В развивающихся странах IHSMarkit ожидает увеличение темпов экономического роста с 4,7% в 2017 году до 4,9% в 2018 году. Согласно прогнозу IHSMarkit, темпы экономического роста в странах АТР и Латинской Америки будут выше, чем в развивающихся странах Европы и странах Африки южнее Сахары.

Также вышел прогноз от финансовой компании Nomura. По мнению аналитиков, в 2018 году главным вопросом может стать возможное влияние биткоина на различные рынки – например, на рынок угля. Как ожидается, к 2020 году майнинг биткоинов будет потреблять столько же энергии, сколько Дания. При этом 71% майнинга осуществляется на территории Китая, где получаемое из угля электричество стоит дешево. «Вероятно, серый лебедь 2018 года прилетит не в виде лопнувшего пузыря на рынке биткоина, как очень многие предполагают, а в виде продолжительного увеличивающегося спроса на уголь», – сообщает Nomura.

Другим возможным «серым лебедем» аналитики Nomura назвали начало формирования единого государства на территории Евросоюза – чего-то вроде «Соединенных Штатов Европы». Позади выборы в Германии и Франции, а также референдум в Каталонии – так что политические события национального уровня не будут перетягивать на себя внимание политиков. Что еще важнее, будет снят де-факто существующий последние несколько лет запрет на внесение изменений в соглашения стран ЕС. Также Brexit и сильная экономика европейских стран делают 2018 год очень удачным временем для начала работы над этим проектом, считают в Nomura.«Нечто вроде Соединенных Штатов Европы невозможно построить за год, но могут быть предприняты шаги, которые рынок воспримет как шаги в этом направлении.

"Серым лебедем" в 2018 году может стать приход европейских политиков к пониманию того, что настало подходящее время для таких действий. Начнется этот процесс с внесения таких изменений в соглашение, которые приведут к увеличению взаимозависимости по части долговойнагрузки и распределению рисков между странами ЕС. Важно отметить, что комментарии ведущих европейских лидеров говорят в пользу начала таких перемен», – пишут аналитики Nomura.

Также аналитики Nomura отметили ситуацию на Ближнем Востоке, где могут обостриться конфликты (в т.ч. Йемен, Ливан-Палестина), что приведет к угрозе стабильности региона. Это может оказать косвенное влияние на кредитные дефолтные свопы (CDS) и валюты соответствующих стран, на цены нефти и уровень инфляции в мире. «Трудно предсказать, где в таком случае окажутся цены на нефть, но мы провели стресс-тестирование наших базовых прогнозов при цене Brent $80, что предполагает рост примерно на 30% с текущих уровней», – пишут аналитики Nomura.

Аналитики также упомянули тему «вертолетных денег». В качестве "серого лебедя" аналитики видят возвращение политики «вертолетных денег» в 2018 году, а одним из наиболее вероятных кандидатов является Банк Японии. «Также следует иметь в виду ЕЦБ, который сталкивается с проблемой ограниченности доступных политических инструментов борьбы с негативными шоками», – полагают в Nomura.