Amazon может стать серьезным конкурентом Accenture, SAP и BCG

Это направление бизнеса Amazon наиболее перспективно. Ожидаем, что выручка от этого сегмента уже через девять лет будет больше доходов от онлайн-продаж, которые на сегодня в 5,5 раза превышают оборот от AWS.

Гигант электронной коммерции делает все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Недавно Amazon, которому принадлежит 30% китайского рынка, открыл новый дата-центр в этой стране. Предполагаем, что экспансия в КНР приведет к расширению доли Amazon до 45%.

Сегодня компания анонсировала партнерство с ML Solutions Lab в сфере искусственного интеллекта. Amazon не впервые использует свои ресурсы на все 100%. Для создания интернет-торговли корпорация закупила серверы, а все свободное место на них сдавала в аренду компаниям, предоставляя им облачное пространство.

Со специалистами в сфере ИИ происходит нечто подобное: они дополнительно дают консультации топ-менеджменту корпораций и руководителям департаментов о том, как использовать машинное обучение для улучшения бизнес-процессов. В будущем Amazon может создать консалтинговое подразделение, которое будет способно конкурировать с Accenture, SAP, BCG и другими.

Считаю, что потенциал роста акций Amazon к концу следующего года — $1350.