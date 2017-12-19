Возможное снижение ВВП Китая может негативно сказаться на российских акциях

Однако нельзя говорить, что продажи связаны с конфликтом «Роснефти» (-0,84%) и АФК «Система» (+4,39%). Частично поводом для снижения является негативный внешний фон, а также опасения того, что Китай может снизить официальную планку ожиданий роста ВВП, что отразится на сырьевых котировках и перспективах поставщиков сырьевых товаров. Соответственно, на российском рынке продают бумаги нефтегазового и металлургического секторов: «Газпром» (-0,23%), «ЛУКОЙЛ» (-0,4%), «Роснефть» (-0,86%), ГМК «Норникель» (-0,81%), НЛМК (-0,59%), «Северсталь» (-0,64%). Также снижаются бумаги Сбербанка (-1,5%), которые были сильно перегреты на ожиданиях и корпоративных прогнозах. «КАМАЗ» (+0,29%) объявил о запуске конвейера по выпуску семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6, которые будут использоваться в новых моделях грузовиков. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «Соллерс» (+2,27%), ап «Мечел» (+2,06%), Polymetal (+1,38%), ао «Мечел» (+1,38%), а также ОГК-2 (-3,49%), «Русгидро» (-3,41%), «Россети» (-2,46%). Снижение сектора электроэнергетики во многом вызвано со слабым отчётом «Русгидро» накануне, а также планами правительства по изменению принципов формирования тарифов.

Рубль пытался укрепляться на торгах во вторник. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3725 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,93%, недельная снизилась до 7,91%, а месячная – до 7,90%. Вновь стоит говорить о некотором дефиците рублёвой ликвидности в банковской системе. ЦБ РФ провёл во вторник недельный депозитный аукцион с лимитом 2,36 трлн рублей. 259 финансовых организаций приняли участие, разместив 1541,8 млрд рублей. Кроме того, нефть остаётся стабильной, а доллар на глобальном рынке продолжает слабеть. В ближайшее время тенденция может сохраниться, хотя поводов для существенного укрепления рубля нет. Впрочем, налоговый период также обеспечит отечественную валюту поддержкой.

Brent удерживается в районе $63,5 за баррель на фоне продолжающегося ремонта нефтепровода Forties. Учитывая ограничений OPEC+, рынок не получает ежедневно 2,0-2,2 млн бар. нефти. Во вторник также можно говорить о влиянии ожиданий очередного снижения запасов в США. Кроме того, первый вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров заявил о том, что в компании допускают продление соглашения по ограничению добычи за пределы 2018 года.

Поздно вечером также может состояться голосование по налоговой реформе в США, которую республиканцы хотят подписать у Д. Трампа ещё до Рождества. Соответственно, американский рынок продолжит отыгрывать надежды. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%. Российский рынок живёт своей жизнью и для него более важную роль играют события в КНР. В среду закончится трёхдневная экономическая конференция КПК, по итогам которой могут быть пересмотрены официальные прогнозные цифры. Кроме того, китайские власти могут объявить ещё больший крен в сторону отказа от грязных производств. Однако самым неприятным может быть снижение официальных ожиданий на рост ВВП.