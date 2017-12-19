Новогодний "сюрприз" Банка России кэрри-трейдерам

О том, когда это произойдет, замглавы ЦБ РФ не сказал, но отметил, что финансовый регулятор уже не принимает в залог любые облигации кредитных организаций и сократил до минимума список корпоративных эмитентов, чьи бумаги могут приниматься в обеспечение сделок РЕПО. Остальные бумаги могут приниматься в обеспечение только в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ) Банком России, но на «индивидуальной основе».

У российских банков сейчас наблюдается профицит ликвидности, поэтому, в принципе, нет ничего удивительного в том, что Банк России резко сократил ломбардный список: банки все реже обращаются за финансированием в ЦБ РФ. Так, объем задолженности банков перед Банком России по рублевым операциям РЕПО с начала года и по сегодняшний день сократился в сотни раз. Если на начало года задолженность банков перед ЦБ РФ по операциям РЕПО составлял почти 594 млрд руб., то на сегодняшний день объем задолженности упал до 1,79 млрд руб. В то же время кредитные организации разместили на депозитах в Банке России 1,996 трлн руб. Таким образом, мы предполагаем, что это решение ЦБ РФ практически не окажет влияния на финансовые показатели российских банков.

Вопрос здесь несколько в другом – новость может оказаться достаточно негативной для кэрри-трейдеров и инвесторов в корпоративные и банковские облигации. Потенциальное исключение облигаций всех банков из ломбардного списка, возможно, говорит о том, что ЦБ РФ не слишком высоко оценивает надежность всей банковской системы России, и эта новость может вызвать краткосрочные спекулятивные движения вниз по ценам корпоративных, в том числе банковских облигаций, и рост их доходности. Впрочем, у такого заявления есть и обратная сторона: в ЦБ РФ считают, что кризис закончился, следовательно, кредитные организации не нуждаются в послаблениях со стороны регулятора, и регулятор может ужесточить требования к банковской системе.