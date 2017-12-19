FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Поддержкой Brent по-прежнему выступают отметки $63 и $62


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Европейские индексы на торгах во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику в ожидании итогового решения по налоговой реформе в США. Так, немецкий DAX проводит торги вблизи нулевой отметки, французский CAC40 снижается на 0,11%, британский FTSE прибавляет 0.19%. Оптимизм в отношении налоговой реформы раз за разом выводит американские индексы на новые рекордные уровни. В свою очередь, Трамп рассчитывает на возвращение в США порядка четырех триллионов долларов на фоне реализации данного законопроекта, принятие которого ожидается на текущей неделе.

Фондовые рынки по классике считаются опережающим индикатором, в связи с чем, на мой взгляд, львиная доля позитива от реформы уже заложена в цены. Однако, открывать "короткие позиции" по американским и европейским индексам еще рано, так как, во-первых, нужно дождаться итогового решения по налоговой реформе в США, а во-вторых – рождественские праздники, стартующие в понедельник, 25 декабря, могут так е добавить позитива на зарубежные площадки.

На российском рынке оптимизм конца 2016-начала 2017 гг, связанный с надеждами по отмене санкций со стороны США, на данном этапе сменился опасениями введения новых мер в отношении российского долга со стороны заокеанского Минфина. Также опубликованная в понедельник американская стратегия по национальной безопасности, где Россия наряду с Китаем входит в число основных угроз для Соединенных Штатов, не добавляет позитива. Тем не менее, робкие надежды на рождественское ралли сохраняются и на наших биржевых площадках, где в оставшиеся недели игроки могут попытаться улучшить свои годовые результаты.

Российский рынок проводит торги среды на отрицательной территории. Рублевый индикатор МосБиржи теряет порядка 0.63%, в лидерах роста бумаги Системы (+5.17%) и Солерса (+3%), в аутсайдерах РусГидро (-3,39%) и ОГК-2 (-3%). Фьючерс на индекс РТС снижается на 0,55%, торгуясь вблизи локальной поддержки 113500, проход которой может усилить продажи в инструменте.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,12%, закрывшись на отметке 58,66 за один американский доллар. В настоящий момент ближайшим сопротивлением по-прежнему является рубеж 59, основной поддержкой все так же выступает уровень 58,40, при проходе которого у национальной валюты появятся шансы войти в осенний диапазон 57-58,50, что, на мой взгляд, вполне реально в среднесрочной перспективе.

Рынок нефти

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов подросли на 0,28%, закрывшись на отметке $63,32. В течение дня на динамику цен оказывали влияние новости о прекращении забастовки в Нигерии, где ранее профсоюз работников нефтяной промышленности объявил о ее начале из за увольнения рабочих. Ко всему прочему, незаконченная история с североморским трубопроводом Forties также продолжает оказывать поддержку "черному золоту".

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent по-прежнему выступают отметки $63 и $62, основная остается на уровне $61,15. Сопротивления все также расположены на $63,65 и $64,30.

Основным же драйвером для нефтяных цен в ближайшие два дня будет статистика по запасам сырой нефти в США.

Так, после окончания торгов, в 0.30 мск. будут опубликованы данные от API, от которых аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ждут снижения запасов сырой нефти на 3 млн.б.с и рост запасов бензина на 2,4 млн.б.с.

Прогноз

До конца торговой сессии фьючерс на индекс РТС постарается удержать уровень 113500 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ