На российском фондовом рынке преобладают продажи

Акции “Системы” корректируются наверх после сильного падения, вызванного новостями о взыскании с компании крупного штрафа.

Компания “РусГидро” накануне представила финансовые результаты за 9 месяцев текущего года, которые свидетельствовали о падении чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18%. С технической точки зрения бумаги подходят к важным долгосрочным уровням поддержки, первым из которых выступает 0,770 руб, а затем – 0,7465 руб. Показания недельного графика говорят о наличии потенциала падения бумаг и не исключают развития снижения к указанным отметкам.

Внешний фон к середине дня нейтрален. Нефтяные котировки прибавляют порядка 0,5%, продолжая торговлю в рамках бокового диапазона. Поздно вечером во вторник Американский институт нефти опубликует свои прогнозы по динамике запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю, после чего в среду официальные данные представит Минэнерго США.

Европейский индекс EuroStoxx 50 снижается на 0,13% после уверенного повышения накануне. Из опубликованной во вторник статистики можно отметить индекс делового климата IFO Германии за декабрь, который неожиданно снизился со 117,6 до 117,2 пункта (ожидалось 117,5 пункта).

Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет менее 0,1%. Из макроэкономической статистики во вторник стоит ждать уровня безработицы в России за ноябрь (16.00 мск), а также данных по числу начатых строительств домов и разрешений на строительство в США за ноябрь (16.30 мск). Ключевым событием дня, однако, станет голосование по налоговому проекту.

Индекс Мосбиржи к середине дня находился ниже поддержки 2135 пунктов и теперь может стремиться к следующему важному значению 2100 пунктов. На данный момент лучше воздержаться от открытия “длинных” позиций.

Индекс РТС также преодолел важную поддержку 1140 пунктов и теперь может стремиться в район 1120 пунктов. Текущее нисходящее движение, однако, пока не представляет опасности для среднесрочных “быков”.

Склонность к продажам на российских биржах во вторник сохраняется, хотя существенных фундаментальных причин для этого нет, впрочем, как и поводов для покупок. Открывать новые “длинные” позиции пока не следует – для этого стоит дождаться либо возвращения индексами пробитых поддержек, либо достижения целей по снижению.