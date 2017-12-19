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Налоговая реформа в США может стать новым драйвером на валютном рынке


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль движется без единой динамики в парах с иностранными валютами днем во вторник. Доллар США к настоящему времени стоит 58,59 руб. (-0,1%). Евро оценивается в 69,20 руб. (+0,16%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 декабря, составляют 58,61 руб. за американскую валюту (снижен на 8 копеек) и 69,17 руб. за евро (повышен на 8 копеек).

Сырьевой рынок торговался с умеренным позитивом сегодня в первой половине дня. Баррель Brent стоит $63,68 (+0,4%). Основные катализаторы инвесторы уже освоили и учли. Внимания заслуживают данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые выйдут сегодня и завтра вечером. Вероятнее всего, отчет API, который публикуется поздно вечером во вторник подтвердит сложившуюся тенденцию и покажет снижение запасов черного золота на 2,5-4,5 млн баррелей с одновременным ростом запасов бензина и дистиллятов. 

С одной стороны, инвесторы остаются в состоянии ожидания: решение по налоговой реформе в США еще не принято, и активность в долларе и евро понижена на подобном фоне. С другой – очевидно, что мировых инвесторов продолжает интересовать отечественный рынок долга, и это играет в пользу «россиянина».

Колебания в паре доллар/рубль с незначительным отклонением доллара от границ коридора 58,55-58,65 руб. будут наблюдаться до тех пор, пока не появится выраженный драйвер для направленного движения. Курс пары евро/рубль проведет остаток дня в диапазоне 69-70 руб. за единицу европейской валюты.

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