В среду котировки Brent могут опуститься до $62,5 за баррель

Медианная оценка опрошенных агентством Bloomberg аналитиков предполагает, что эти запасы сократились на 3,0 млн. барр. по сравнению с предыдущей неделей. Статистика API должна быть опубликована в ночь на среду, в 00:30 мск.

По нашему мнению, сокращение товарных запасов нефти в США едва ли нивелирует негативный эффект от ожидаемого увеличения запасов бензина (опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозируют их рост на 2,4 млн. барр. по сравнению с предыдущей неделей).

В среду информация о росте запасов бензина может опустить котировки Брент до $62,50 за баррель. Сегодня цена нефти Брент, вероятнее всего, удержится в диапазоне $63,00-64,00 за баррель.



