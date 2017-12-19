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ЦБ намерен давать РЕПО лишь под ОФЗ и госбумаги


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
По данным СМИ, ЦБ РФ оставит в Ломбардном списке только ОФЗ и госбумаги, остальные бумаги (абсолютно все обращающиеся на рынке) будут приниматься в обеспечение в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ), но на индивидуальной основе.

Отметим, что в настоящий момент МЭПЛ предоставляется лишь в рамках процедуры предупреждения банкротства. Таким образом, ЦБ РФ по каким-то причинам решил полностью отказаться от использования каких-либо рейтингов для целей формирования Ломбардного списка. Ключевым вопросом является, что помимо ОФЗ/ГСО и евробондов РФ включается в определение госбумаг, в частности войдут ли в него бумаги муниципалитетов и субфедеральный образований. В "строгой" трактовке в Ломбардный список могут не попасть даже бумаги госкомпаний и госбанков (к таковым, например, относятся Газпром, Роснефть, АИЖК, РСХБ, Сбербанк, а также перешедшие под контроль ЦБ ФК Открытие и БИНБАНК). Кроме того, непонятно, будут ли исключены уже находящиеся в нем бумаги до срока их погашения. Сужение Ломбардного списка окажет давление на показатель LCR для системообразующих банков (только они обязаны соблюдать этот норматив), как следствие, сократится число потенциальных покупателей таких бумаг, даже если они имеют высокое кредитное качество, что может привести к расширению корпоративных спредов к кривой ОФЗ (сейчас они находятся на минимумах 70-90 б.п. для 1-го эшелона). По-видимому, основными инвесторами рынка облигаций станут УК НПФ (за счет реинвестирования своих инвестиций, т.к. новых поступлений пенсионных накоплений нет). 


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