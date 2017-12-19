7000 пунктов по индексу NASDAQ - есть касание!

Конечно, все 3 индекса вновь обновили свои исторические максимумы, но все же 7000 пунктов - это круглая цифра, которая, несомненно, станет очередной вехой в истории американского фондового рынка. После этого, конечно же, было бы неплохо еще в этом году покорить еще 2 вершины - отметку 25000 пунктов по индексу Dow Jones (DJIA-30), до которой осталось менее 0,5%, а также максимум в 2700 пунктов по индексу S&P500, где ходу еще меньше - всего 0,4%. При нынешнем уровне оптимизма это в принципе дело фактически одного дня. И если это в конечном счете произойдет, то рынку в этом году так же как и альпинистам можно будет присвоить какой-нибудь супер почетный титул типа «снежный барс фондового рынка».

Вчерашний рост индекса NASDAQ был во многом обеспечен повышенным спросом в акциях полупроводникового сектора - Intel (INTC, +3,81%), NVidia (NVDA, +3,31%), Micron (MU, +3,09%), которые и так являются безусловными лидерами роста в этом году. Но справедливости ради следует отметить, что среди всей этой когорты прекрасных акций впереди планеты оказались акции интернет-провайдера Akamai Technologies (AKAM), которые взлетели почти на 14% после сообщения о том, что 6,5% акций этой компании были приобретены известной инвестиционной компанией Elliott Management. После этого возникли пока не подтвержденные слухи, что вообще вся компания Akamai будет «пущена под нож», и идет подготовка к ее поглощению. Так это или нет, пока говорить сложно, но инвесторы судя по всему загорелись этой идеей и активно скупают акции интернет-провайдера.

Кроме Akamai очень здорово выросли вчера и акции CenturyLink (CTL, +4,47%). Но здесь важен не столько вчерашний рост, а тот факт, что этот рост продолжается уже седьмую торговую сессию подряд, и с тех пор капитализация этой компании выросла уже более чем на четверть. Вот что значит заполучить хороший контракт от государственных органов (напомним, компания CTL подписала 5-ти летний контракт на создание, поддержание и обслуживание базы данных по безработице и учету рабочей силы со штатом Пенсильвания).

Ожидания рынка 19 декабря

Сегодня на всех рынках абсолютно спокойная обстановка, не предвещающая никаких резких движений. После вчерашнего и пятничного оптимизма, перехлестывающего через край, сегодня можно ожидать более спокойных торгов в преддверии волатильной «нефтяной» среды, а также предстоящего в четверг финального голосования по закону о налоговой реформе. Конечно, мало кто сомневается, что голосование завершится победой республиканцев и отправкой закона на подпись президенту, но все же, как говорится, береженого бог бережет. И поэтому не стоит лезть «поперед батьки в пекло». Это мы еще успеем сделать в следующем 2018 году. А пока надо доторговать в этом году. И желательно успешно - без провалов в последние дни и излишней нервотрепки.

Так что сегодня можно ждать спокойного дня с изменением индексов буквально на несколько десятых процентов. И после вчерашнего успешного покорения отметки в 7000 по NASDAQ будем неспешно подползать к заветным высотам в 25000 в DJIA-30 и 2700 пунктов в S&P500.

На уровне отдельных акций наиболее интересно сегодня будет наблюдать за акциями Micron Technology (MU). Сегодня по окончании торгов эта компания отчитается о своей деятельности за 4-й квартал. Ожидания и аналитиков, и участников рынка весьма-весьма оптимистичны. Так, по итогам вчерашних торгов ее акции выросли более чем на 3%. Чего-то подобного следует ожидать и сегодня. И поэтому верим, надеемся и … зарабатываем.