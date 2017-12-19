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Рынки следят за развитием ситуации в ЮАР


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Сейчас в сегменте развивающихся рынков в центре внимания ЮАР: вчера южноафриканский ранд резко подорожал - катализатором роста стали итоги борьбы за лидерство в местной правящей партии, Африканском национальном конгрессе (АНК).

В преддверии президентских выборов 2019 года лидером АНК стал Сирил Рамафоса, который имеет репутацию реформиста и сторонника создания благоприятных условий для бизнеса. Его основным соперником в партии была Нкосазана Дламини-Зума, бывшая супруга нынешнего президента ЮАР Джейкоба Зумы, которую наблюдатели рассматривают как более популистского политика.

Джейкоб Зума, которому предстоит оставить президентский пост, в последние годы фигурировал в целом ряде коррупционных скандалов, повлекших за собой существенное падение в цене южноафриканских финансовых активов на глобальных рынках и, в частности, оказавших давление на курс ранда. Надежды на досрочную отставку Джейкоба Зумы и перспектива его замены борцом с коррупцией весьма обнадежили местные рынки, а пара USD/ZAR опустилась ниже 13,00.

Развитие событий в ЮАР может позитивно повлиять на остальные развивающиеся рынки в целом (сейчас в этом сегменте наблюдается затишье). Пара USD/RUB вчера немного отступила на фоне сравнительно низкого объема торгов. Сегодня в России выйдут данные по рынку труда за ноябрь, будет обнародована статистика по заработной плате и обороту розничной торговли. В конце прошлой недели была обнародована удручающая информация о том, что промышленное производство в России упало на 3,6% относительно уровня годичной давности.

Пара USD/RUB сегодня, по нашим оценкам, вероятно, будет дрейфовать по направлению к отметке 58,50.

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