Рынки следят за развитием ситуации в ЮАР

В преддверии президентских выборов 2019 года лидером АНК стал Сирил Рамафоса, который имеет репутацию реформиста и сторонника создания благоприятных условий для бизнеса. Его основным соперником в партии была Нкосазана Дламини-Зума, бывшая супруга нынешнего президента ЮАР Джейкоба Зумы, которую наблюдатели рассматривают как более популистского политика.

Джейкоб Зума, которому предстоит оставить президентский пост, в последние годы фигурировал в целом ряде коррупционных скандалов, повлекших за собой существенное падение в цене южноафриканских финансовых активов на глобальных рынках и, в частности, оказавших давление на курс ранда. Надежды на досрочную отставку Джейкоба Зумы и перспектива его замены борцом с коррупцией весьма обнадежили местные рынки, а пара USD/ZAR опустилась ниже 13,00.

Развитие событий в ЮАР может позитивно повлиять на остальные развивающиеся рынки в целом (сейчас в этом сегменте наблюдается затишье). Пара USD/RUB вчера немного отступила на фоне сравнительно низкого объема торгов. Сегодня в России выйдут данные по рынку труда за ноябрь, будет обнародована статистика по заработной плате и обороту розничной торговли. В конце прошлой недели была обнародована удручающая информация о том, что промышленное производство в России упало на 3,6% относительно уровня годичной давности.

Пара USD/RUB сегодня, по нашим оценкам, вероятно, будет дрейфовать по направлению к отметке 58,50.