Рынок золота получает поддержку в преддверии голосования по налоговой реформе в США

Сегодня утром торги проходят у верхней границы диапазона $1 260-1 265 за унцию, инвесторы ждут голосования по финальной версии законопроекта о налоговой реформе в Палате представителей США. Если он будет принят, завтра по этому законопроекту после обязательных 10-часовых дебатов проголосует Сенат (не исключено, что это голосование может состояться уже сегодня). Если решение обеих палат Конгресса США будет положительным, тогда закон о налоговой реформе будет передан на подписание президенту Дональду Трампу. Большинство участников рынка ждет, что Палата представителей одобрит законопроект о налоговой реформе, так что это событие вряд ли окажет существенное давление на рынок золота: мы полагаем, что сегодня торги будут проходить в текущем диапазоне $1 260-1 265 за унцию. Отметим также, что, по мнению наших аналитиков валютного рынка, в 2018 году ФРС лишь два раза повысит ставку, поскольку инфляция остается низкой, а кривая доходности гособлигаций США принимает более плоскую форму.