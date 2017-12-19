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Преодоление NASDAQ отметки 7000 п – сигнал к окончанию коррекции в IT-секторе


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые площадки США закрылись на новых максимумах (S&P500: +0,54%).

Этому способствовало усиление ожиданий  по поводу принятия поправок в налоговое законодательство. DJ-30 закрылся на абсолютных максимумах уже в 70-й раз за этот год, что стало новым рекордом. Торги проходили в узком диапазоне. Ралли было широким, однако коммунальный сектор выглядел хуже рынка в целом. 

Нефтяные фьючерсы завершили торги снижением котировок, поскольку нигерийские нефтяники согласились приостановить свою забастовку. WTI с поставкой в январе упала на $0,14, или на 0,2%, до $57,17 за баррель. Золото продолжило серию роста до четырех торговых дней, подорожав на 0,6%, добравшись до отметки $1265,50. 

Национальная ассоциация строителей опубликовала индекс рынка недвижимости за декабрь. Согласно отчету, он поднялся до 74 пункта с 69 в ноябре. Это наивысший уровень за 18 лет. Ожидалось, что показатель составит 70 пунктов. На этой новости ETF сектора строительных компаний заметно опередил индекс S&P500 по темпам роста, прибавив порядка 1,6%.  

Новые максимумы по индексу NASDAQ означают, что коррекция в технологиях завершена. Она не стала затяжной, на рынок приходят, в том числе, и новые инвесторы, которые воспользовались привлекательными уровнями для покупки таких гигантов, как Apple, Facebook, Alphabet, Microsoft и Amazon. Провалившийся на фоне всплеска интереса к финансовым компаниям сектор технологий теперь движется вверх вместе с рынком, и уже мало что может помешать ему стать лидером роста в этом году. Котировки сектора уже прибавили 35%, а его ближайший преследователь, сегмент здравоохранения, растет «лишь» на 21%. 

Сегодняшний день будет похож на вчерашний: выйдут данные по рынку жилья, всех по-прежнему будут интересовать новости по налоговой реформе. В 16:30 мск будут опубликованы сведения об объеме строительства новых домов и количестве выданных разрешений на строительство. Оба  показателя демонстрировали слабонегативную динамику в течение всего года, пока не получили ускорение в октябре. Ноябрьское значение хоть и ожидается ниже предыдущего, но все также будет выше среднего за год, что вновь станет хорошей новостью.

Боковик в нефти будет сдерживать рост нефтедобывающих компаний (XLE), остальные сектора продолжат двигаться вверх. Позитивный импульс получит сектор коммунальных компаний, который переживает коррекцию на фоне активно развивающегося восходящего тренда на рынке в целом. XLU достиг уровня, на котором образуется поддержка, поэтому сегодня трейдеры будут активно покупать этот фонд, и он может стать лидером роста. S&P500 продемонстрирует умеренно позитивную динамику, прибавив около 0,3%, и закроется вблизи 2700 пунктов.

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