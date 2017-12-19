До конца года от ЦБ потребуются дополнительные усилия для стерилизации избыточной ликвидности

Судя по всему, рост бюджетных расходов в этом году начался раньше обычного. Рост корсчетов до 2,3 трлн руб. нельзя целиком объяснить увеличением задолженности банков перед Казначейством и снижением уровня корсчетов, приток средств по бюджетному каналу также остается значительным. Тем не менее этот приток ликвидности пока не полностью отразился на динамике ставок на межбанковском рынке: ставка MosPrime овернайт вчера составила 7,92%, а ставка на три месяца опустилась до 7,96%, то есть снижение по сравнению с концом прошлой недели составило около 30–35 б.п., меньше, чем снижение ключевой ставки ЦБ. До конца года от Центробанка потребуются дополнительные усилия для стерилизации избыточной ликвидности, регулятор по-прежнему будет препятствовать снижению ставок ниже уровня ключевой.

Зампред ЦБ Сергей Швецов дал сегодня ряд комментариев, касающихся управления ликвидностью Центробанка

Банк России ждет удвоения структурного профицита ликвидности и в этой связи планирует продолжить сокращение ломбардного списка. ЦБ собирается оставить в нем лишь ОФЗ и гособлигации, остальные же бумаги будут приниматься только в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности, но на индивидуальной основе. Также Швецов подчеркнул, что пересмотр ломбардного листа будет контрцикличен. Основным инструментом привлечения ликвидности станет репо с ЦК.

Столь значительное сокращение ломбардного списка опять де-факто уравняет между собой эмитентов, и рейтинги, получаемые от российских рейтинговых агентств, частично утратят свое значение.

В текущей ситуации сокращение ломбардного списка не представляет угрозы, сейчас задолженность по репо с ЦБ близка к нулю, но важно, насколько быстро Центробанк готов реагировать в случае ухудшения ситуации с ликвидностью. Контрцикличность ломбардного списка дает надежду, что в случае необходимости список будет расширен.

Но также следует отметить, что хотя в обозримом будущем мы не видим риска возникновения дефицита ликвидности, возможность экстренно привлечь ресурсы от ЦБ остается крайне важной. Пока неясно, насколько гибким будет инструмент предоставления экстренной ликвидности.