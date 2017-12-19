Доходность базового актива вчера росла, но длинные бумаги не успели полностью учесть ее падение на прошлой неделе. Также отмечался высокий спрос на риск, и в частности на активы развивающихся рынков. В результате российские бумаги, как и евробонды других EM, смогли заметно подорожать. Более сильный рост наблюдался в длинных бумагах, которые прибавили по 0,4 п.п. от номинала, потеряв в доходности 2–3 б.п. На среднем участке кривой котировки выросли незначительно (+0,1 п.п.).

Интерес инвесторов к российским активам также отражается и в сжатии пятилетнего CDS-спреда России. Вчера он уменьшился на 4 б.п. до 121 б.п., тем самым в очередной раз обновив минимум c 2013 г. На наш взгляд, потенциал сокращения спреда ограничен. С другой стороны, оптимизм на рынке может привести к дальнейшему росту доходностей UST, что способно оказать давление на российские бумаги.

«Вечный» суборд ВТБ по-прежнему выглядит хуже рынка

В корпоративном сегменте еврооблигации продолжали показывать достаточно слабую динамику: большая часть бумаг в цене не изменилась, но некоторые выпуски подешевели. Так, в нефтегазовом секторе большинство евробондов торговалось нейтрально. Суборды Сбербанка вчера потеряли 0,1 п.п. от номинала, а худший результат среди бумаг госбанков вновь показали субординированные выпуски ВТБ: VTB’22 (YTM 4,9%) подешевел на 0,3 п.п., а «вечный» суборд VTB’perp (YTC 7%) – на 0,8 п.п.

Что касается еврооблигаций частных банков, то суборды МКБ и «вечный» суборд Тинькофф Банка оказались в плюсе на 0,1–0,2 п.п. и 0,1 п.п. от номинала соответственно. В металлургическом секторе евробонды были стабильны, лишь выпуск EVRAZ’20 (YTM 3,7%), показавший худший результат в секторе на прошлой неделе, потерял еще 0,1 п.п. На новостях о том, что апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, AFKSRU’19 (YTM 25,3%) продолжил падение и вчера подешевел на 1,1 п.п., торгуясь сейчас уже по 79% от номинала. Также просели в цене вчера (на 0,1– 0,2 п.п.) бумаги МТС и VEON.

Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 вечером выросла, что еще не отражено в ценах российских бумаг и, несмотря на рост цен на нефть, может привести к падению котировок. Азиатские рынки преимущественно в плюсе, как и фьючерсы на американские индексы.