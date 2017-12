Предпраздничному ралли в США быть!

Пользовались спросом Verizon после отмены сетевого нейтралитета, Goldman Sachs после повышения ставок, Apple после первых праздничных продаж, Intel на фоне расширения продуктовой линейки.

Бумаги Verizon Communications Inc. выросли на +1,10% до $53,25, The Goldman Sachs Group Inc на +1,11% к $260,02, Apple Inc увеличивалась в цене на +1,41% к $176,42, Caterpillar Inc на +2,10% к $149,77, Intel Corporation на +3,82% до $46,26. Кроме этого, American Express Company выросла на +1,18% к $99,68 и The Home Depot Inc. дорожали на +1,18% к $184,73 на фоне спроса американцев на платёжные переводы и товары для дома.

Доходность 10-летних трежерис выросла до 2,40%, и пара евро/доллар росла до 1,1792 на неопределённости вокруг плана снижения налогов в США. На момент написания, золото дорожало до $1263,53 за унцию в качестве хеджа на Рождество. Цена эталонного сорта нефти Брент оставалась около $63,5 за баррель, несмотря на прогноз падения запасов в США на 3 млн баррелей в неделю, так как нигерийские нефтяники приостановили забастовку, и ливийские мощности вернулись в строй.

Помимо Micron и FedEx, в течение недели отчитываются Paychex, Accenture, Carnival.

На фоне отчётности сервиса бухгалтерии заработной платы Paychex можно рассмотреть аналога Automatic Data Processing (Nasdaq: ADP). ADP - это компания с капитализацией 52,62 млрд долларов, отличается операционной рентабельностью +19,04%, прибыльностью акционерного капитала +43,1%, а также сравнительно взвешенным уровнем общего долга к капиталу 53,9%. Automatic Data Processing имеет высокий и устойчивый показатель EBITDA $2,7 млрд. Рост ADP может начаться в течение некоторого времени после отчётности конкурента Paychex. В первом полугодии показатели ADP ожидаемо ухудшились, но во втором полугодии оптимизация их должна была улучшить. Фундаментальным фактором роста ADP остаётся рост занятости в США. Компания рассчитывает, среди прочего, прогноз по числу рабочих мест в частном секторе. Прогноз ADP на 2019 и 2020 годы предполагает продолжение тренда на ускорение роста. Если налоговая реформа в США будет проведена, по оценке Bank of America, можно ожидать роста прибыли на акцию ADP до $5,67 (+19% от нынешнего корпоративного прогноза). Дивиденды ADP, вероятно, вырастут на +35% за год-полтора. Доходность по дивидендам может увеличиться до +3% с каждой бумаги. В 2019 финансовом году в Bank of America ожидают роста EPS ADP до $4,44, и в 2020 году – до $5,11. Для этого компании будет достаточно выполнить свои цели по операционной рентабельности. В настоящее время бумаги ADP стоят $118,6, и на Уолл-Стрит прочат их рост.

В то же время конкуренты из Paychex Inc. (Nasdaq: PAYX) - это тоже компания, которая занимается выполнением бухгалтерских вычислений по заработной плате. У Paychex капитализация $24,7 млрд долларов и рентабельность активов 12%, не говоря уже об акционерном капитале, с каждого доллара которого компания привыкла зарабатывать +43,5%, и об устойчивой (проверим, насколько устойчивой) и высокой рентабельности выручки по операционной прибыли +39,6%, а также о завидном уровне общего финансового долга к капиталу 2,94%. В настоящее время бумаги Paychex стоят $70,3, и на Уолл-стрит опасаются предсказывать будущее, потому что компания растёт целенаправленно и, кажется, непоколебимо (+17% за полгода).

В течение недели отчитывается также консалтинговая компания Accenture Plc (Nyse: ACN, $151,7). Она имеет очень крупную капитализацию $93,27 млрд, стоимость предприятия к выручке 2,58, и EV/EBITDA 15,87. Выручка компании за год достигает $34,85 млрд, рентабельность акционерного капитала 40,62%. Операционный денежный поток $4,97 млрд, при долге к акционерному капиталу только 26%. Не советуем покупать перед отчётностью, но может быть правильно войти в неё чуть погодя, в расчёте на рост ставок в США, всё же долг у ACN небольшой.

Наконец, в течение недели мы узнаем о состоянии дел в круизной компании Carnival Corp (Nyse: CCL), бумаги которой около $67 могут получить поддержку перед Рождеством. Carnival - это компания с капитализацией $47,1 млрд, с прошедшей дивидендной доходностью +2,7%. Операционная рентабельность достигает +16,6%, валовая рентабельность - +40,6%. Каждый доллар акционерного капитала приносит +11,6% чистой прибыли. Это по-настоящему крупная компания с 95 тысячами сотрудников. За полгода ценные бумаги этого бренда выросли на всего +1,37%, и им самое время начинать путешествие на север в праздничный сезон, может быть, не перед, но через некоторое время после отчётности.

Сегодня в США выходят данные по текущему счёту (прогноз -116 млрд против -123 млрд долларов в предыдущий раз), по разрешениям на строительство (прогноз 1,27 млн против предыдущих 1,32 млн в год) и, главное, по закладкам жилья (прогноз 1,25 млн в год против предыдущих 1,29 млн домов в год), а также статистика API по запасам нефти.