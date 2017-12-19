ОФЗ: ралли благодаря иностранному спросу

Иностранные инвесторы по-прежнему довольно активно покупали российские бумаги, хотя на дальнем конце кривой спрос в значительной мере уравновешивался предложением со стороны локальных игроков, продолжавших фиксировать прибыль в длинных выпусках. В результате большинство долгосрочных бумаг закрылось вблизи уровней пятницы, а ОФЗ-26218 (YTM 7.68%) даже вырос в доходности на 2 бп. Выпуски с дюрацией до семи лет снизились в доходности в среднем на 2–3 бп, ОФЗ-26208 (YTM 7.03%) – на 5 бп. Вечером доходность бумаг (по цене покупки) с погашением в 2019 г. опускалась ниже 7%-й отметки. В итоге спред на отрезке 2–10 лет расширился еще на 5 бп, достигнув 45 бп. Флоутеры завершили день со смешанными результатами, однако в абсолютном выражении изменение котировок не превысило ±0.1 пп. Индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 закрылся на прежнем уровне, вмененная инфляция снизилась до 3.85% (−5 бп). Объем торгов составил скромные 18 млрд руб., приблизительно столько же, сколько и в пятницу. Долговые рынки других развивающихся стран двигались разнонаправленно. Длинные бумаги Турции и ЮАР закрылись снижением доходностей на 22 бп и 13 бп соответственно, в то время как облигации Перу прибавили в доходности 11 бп.

Сегодня Минфин объявит параметры предпоследнего аукциона по размещению ОФЗ в этом году. Пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 бп улучшило аппетит к российскому риску, в связи с чем мы полагаем, что объем предложения на завтрашнем аукционе составит как минимум 40 млрд руб. При этом Минфин может сделать акцент на длинных бумагах. В этом случае наиболее вероятным кандидатом нам представляется ОФЗ-26221.