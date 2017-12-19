Ставки денежного рынка продолжают снижаться

За несколько часов до закрытия торгов на ММВБ активизация продавцов подтолкнула рынок вниз, ближе к уровню бида Банка России. В итоге закрытие произошло на отметке 5.28%, всего на несколько базисных пунктов выше ставки ЦБ по инструменту постоянного действия. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа снизилась на 60 бп, до 6.46%. Средний и дальний отрезки кривой NDF сместились вниз на 5–7 бп; 3-месячная ставка составила 6.29%. Длинные ставки кросс-валютных свопов опустились на 4–5 бп, в то время как ближний сегмент кривой закрылся без изменений. Наклон кривой процентных свопов продолжил расти: годовая ставка снизилась на 9 бп (до 7.82%), остальные опустились в среднем на 5–6 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ повысились в среднем на 15–20 бп, до 7.6%. Ставка RUONIA в пятницу составила 7.90% (+5 бп).

С учетом результатов предыдущего депозитного аукциона тонкой настройки, на котором спрос превысил предложение в 1.4 раза, а средневзвешенная ставка была на 6 бп ниже ключевой ставки, на вчерашнем аукционе 2-дневных депозитов Банк России увеличил лимит до 660 млрд руб. (+250 млрд руб.). Однако на этот раз к размещению на депозитах в ЦБ банки предложили всего 335 млрд руб., а средневзвешенная ставка (7.72%) оказалась лишь на 3 бп ниже ставки отсечения. Сегодня регулятор проведет аукцион купонных облигаций со сроком погашения в середине марта на сумму 182 млрд руб. На прошлой неделе объем заявок на аукционе КОБР составил 17.8 млрд руб. Тем временем спрос на операции репо с Федеральным казначейством немного вырос. Вчера банки привлекли 273 млрд руб. (+201 млрд руб.) в рамках однодневного инструмента и 100 млрд руб. (+22 млрд руб.) – на аукционе недельного репо.