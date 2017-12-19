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Волатильность в активах "Системы" продолжится до рассмотрения второго иска "Роснефти" в январе


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
Арбитражный суд рассмотрел апелляции "Роснефти" и "Системы" и в итоге оставил без изменений свое решение по первому иску "Роснефти", обязывающему АФК "Система" выплатить 136 млрд руб.

Таким образом, решение суда вступило в законную силу - Роснефть может получить исполнительный лист и взыскать у должника денежные средства / активы. Система заявила о намерении обжаловать решение путем подачи кассационной жалобы. При этом, как говорится в заявлении, «корпорация планирует исполнить решение суда в установленном законом порядке». Следующие важные даты для Системы - 11 и 12 января, когда будут рассматриваться иски министерства земельных и имущественных отношений Татарстана и Роснефти, соответственно, каждый на 132 млрд руб. 

Новость негативна для акций и облигаций Системы. На наш взгляд, несмотря на комментарии Системы о готовности исполнить решение суда, одновременное обращение в суд с кассационной жалобой скорее говорит о том, что стороны пока далеки от мирового соглашения. Сама по себе выплата 136 млрд руб. не является критической с точки зрения кредитного качества, однако очень важным фактором является срок - на конец 3К17 у Системы на счетах было около 20 млрд руб., и в 4К17-1К18 позиция ликвидности существенно сократится на фоне выплат по долгу и ограниченного потока от дивидендов (из-за ареста активов). 

Мы полагаем, что волатильность в активах Системы продолжится до момента рассмотрения второго иска Роснефти / иска Башкирии в январе. Учитывая неопределенность в отношении того, чем закончится история (в частности, будет ли в итоге мировое соглашение и на каких условиях), текущие уровни котировок выпуска евробондов AFKSRU19 (в районе 80%), на наш взгляд, по-прежнему непривлекательны с точки зрения соотношения риска и доходности.

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