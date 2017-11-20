Теханализ: Московская биржа MOEX

Бумага начала расти в начале 2015 г. после пробоя 70 р. К концу 2015 г. обозначились границы растущего канала. В начале 2017 г. обновили максимум в районе 140 р. Коррекция выводит бумагу из растущего канала и формирует новый падающий канал. В этой форме цена снизилась до 97 р. Летом цена вышла из падающего канала. С некоторыми трудностями прошли 110 р. Рост продолжился. Оформился канал. Сопротивление на 130 р. опять не прошли. С текущих уровней еще возможно продолжение роста. Если цена уйдет ниже 115 р., то торговля примет боковую форму.

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Летний рост от 97 р. дошел до 115 р. Сопротивление на этом уровне не прошли, На второй коррекционной волне бумага снижается до 105 р. Однако быки резко развернули снижение и на росте прошли 115 р. В ноябре ралли до 128 р. После коррекции в этом же месяце бумага слегка обновила максимум около 130 р. в рамках роста второй половины года. Коррекция получилась уже длиннее предыдущей – медведи потихоньку перехватывают инициативу. Проявились рамки понижающегося канала. Сейчас быкам важно удержать зону 115 – 118 р. Тогда бумага может выйти из падающего канала.

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Снижение, начавшееся в конце ноября, встретило поддержку на 116 р. в первой декаде этого месяца. Трехдневный отскок дошел до 154р. Откат обозначил поддержку на 118 р. Этот уровень можно было наблюдать осенью этого года. Снижение на вчерашних торгах слегка прокалывает 118 р. Если быки удержат уровень, то торговля перейдет в боковик 118 – 124 р. Продолжение снижения вчерашних торгов может привести цену к 115 - 116 р. Это среднесрочный уровень с возможной поддержкой на нем.

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Торговая идея: "Полюс" PLZL

Бумага показала хороший трендовый рост с августа, от уровня 3900 р., до середины ноября, с максимумом около 5250 р. До конца ноября покупатели консолидировались на круглом уровне 5000 р., но в последний день месяца поддержку резко прорывают, и цена начинает снижаться. Устанавливается падающий тренд. В середине прошлой недели снижение ускоряется. Поддержка появляется на 4300 р. Резкий разворот. Цена растет два дня и выходит из-под падающего тренда. С открытия прошлых торгов бумага касается 4700 р. Слабый откат на двух барах. Бумагу удержали на краткосрочном растущем тренде. Закрытие дня идет на максимальных значениях. Если импульс закрытия прошлых торгов подхватят, то после успешного прорыва локального сопротивления рост может продолжиться. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.

Торговый план открытия длинной позиции:

1. Покупка в зоне 4710 р.,

2. Тейк-профит: зона 5050 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,

3. Стоп-лосс: 4560 р.

4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 4600 р.

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