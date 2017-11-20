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Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ слегка подрастет, рубль мало изменится в начале дня. Приближение рождественских праздников на Западе обусловит снижение рыночной активности.

 

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,25% по индексу Мосбиржи, около отметки 2140 пунктов, ближайшими поддержками останутся уровни 2130 и 2120, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2150 и 2160, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов не исключены дальнейшие попытки восстановления индекса Мосбиржи к ближайшей значимой отметке 2150. Локальный рынок сегодня имеет некоторый потенциал для "догоняющего" повышения вслед за вчерашним приростом фондовых индексов в Европе и в США", - сказал он.

Учитывая продолжающуюся "боковую" динамику на рынке нефти, стоит ожидать нейтрального начала торгов рублем вблизи уровней вчерашнего закрытия, рассчитывает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 58,1-59,2 рубля, для европейской валюты - 68,4-69,8 рубля, добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,5-0,8% на фоне уверенности инвесторов в окончательном принятии налоговой реформы в США. Планируется, что налоговая реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц.

Фондовые фьючерсы США с утра повышались в пределах 0,06%. Азиатские биржи менялись разнонаправленно в пределах 1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,6%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 63 долларов за баррель по марке Brent.

Курс евро торговался на уровне 1,1794 доллара против 1,1781 доллара по итогам предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ понизился по основным индексам во главе с АФК "Система" AFKS. Индекс Мосбиржи к закрытию понедельника снизился на 0,44% - до 2134,58 пункта, индекс РТС – на 0,03%, до 1147,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 0,14 рубля - до 58,66 рубля, евро - на 0,08 рубля, до 69,09 рубля.

 

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