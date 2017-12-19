Следуя за западными площадками, РТС может вырасти на 0,3-0,5%

Основные американские фондовые индексы вчера выросли на 0,54-0,84%, достигнув рекордных значений. Игроки полагают, что налоговая реформа в США поможет существенно увеличить чистую прибыль компаний. Дорожали акции таких компаний, как например, бумаги Wells Fargo (на 1,8%) и Apple (на 1,4%). Европейские торговые площадки тоже не отстают, индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,15%.

Российские фондовые индексы пока не могут определиться со среднесрочным направлением, но сегодня индекс РТС может вырасти на 0,3-0,5%, следуя за западными площадками. Рост ограничивает плохой инвестклимат и проблемы в банковской сфере.

Курсы доллара и евро сегодня опустятся до 58,5 и 68,9 руб. соответственно. Недавнее снижение ключевой ставки Банком России было ожидаемым, поэтому не привело к существенной девальвации рубля.

На динамику торгов сегодня могут повлиять данные по числу выданных в ноябре разрешений на строительство в США, которые выйдут в 16.30 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги МТС, ГМК Норильский Никель и НОВАТЭК, сегодня-завтра они могут пробить локальные вершины и продолжить рост. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Магнита, НЛМК, ВТБ, цены которых продолжают снижаться.