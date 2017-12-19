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Высказывания Дональда Трампа в отношении РФ могут негативно повлиять на старт торгов


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Внешние рынки продолжат отыгрывать скорое принятие налоговой реформы США, хотя в котировки уже давно заложены многие позитивные последствия данного события.

Впрочем, если разогрев инфляции приведёт к девальвации доллара, то акции ещё могут показаться достаточно дешёвыми, даже если P/E индекса S&P 500 превышает 25.

В России истории немного иные. Рынок продолжит отыгрывать последствия судебных решений по иску к АФК «Система».

Кроме того, негативные тенденции могут продолжиться в бумагах российских металлургов из-за падения цен на сталь в Китае. Производители кокса будут в фаворитах также из-за динамики цен в Китае.

Кроме того, накануне президент США Д. Трамп назвал РФ ревизионистским государством, ведущим информационные войны, что не позволяет забыть о проблемах в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Впрочем, конкурентом США также был признан Китай.

Так или иначе, финансовый рынок РФ лишь косвенно выигрывает от налоговой реформы США, если она приведёт к росту потребления сырьевых ресурсов. Российский рынок начнёт день вблизи значений закрытия накануне.

 

 

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