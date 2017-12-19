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Индекс РТС потеряет утром 0,2%


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Российский рынок акций вел себя вчера независимо от позитивно настроенных внешних рынков.

Снижение возглавили металлурги: акции Мечела подешевели на 4,6%, бумаги ММК упали на 3,5%, Северстали – на 1%. Кроме того, противостояние АФК «Система» и Роснефти в арбитражном суде завершилось в пользу Роснефти, и теперь Система должна выплатить 136,3 млрд руб. нефтяной компании. Решение суда не добавило оптимизма инвесторам. Акции холдинга, котировки которых утром росли, после поступления этой новости рухнули, закрывшись на 12,6% в минусе.

Укрепление рубля и рост цен на нефть не оказали положительного влияния на рынок. Индекс РТС завершил торги без изменений, а индекс ММВБ упал на 0,4%. Нефтяные цены позитивно отреагировали на первое за несколько недель сокращение числа нефтяных буровых в США. Европейские индексы существенно выросли, а евро укрепился относительно доллара. Индекс Euro Stoxx 50 прибавил за день 1,4%.

Основным фактором, влияющим на американский рынок, остается ситуация с прохождением законопроекта о налогах в Конгрессе США. Голосование в Палате представителей, возможно, состоится уже сегодня. Одновременно или несколько позже реформу может одобрить Сенат. Таким образом, закон может поступить на подпись президента уже в нынешнем году. Оптимизм по поводу перспектив налоговой реформы помог американским индексам добраться до новых рекордных значений. Индекс S&P 500 вырос на 0,5%, а сегодня фьючерс на него торгуется в зеленой зоне. Азиатские рынки в основном растут, нефтяные котировки находятся вблизи вчерашних уровней.

Российский рынок сегодня, похоже, продолжит небольшое снижение. Мы ожидаем, что индекс РТС потеряет утром 0,2%.

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