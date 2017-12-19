Нет поводов для направленного движения

Рынок энергоносителей после нашего закрытия продолжил движение в консолидации, в результате чего нефть марки Brent смогла сохранить позиции в районе 63,5 доллара за баррель. По итогам понедельника индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,6% и 0,5%, что чуть ниже уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы пытаются продолжить восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют в пределах 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение. Японский Nikkei225, после уверенного роста днем ранее, отступает на 0,1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,6%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем нейтрального открытия торгов на российских площадках. Благодаря внешнему фону на нашем рынке может сложиться некоторое равновесие между продавцами и покупателями, что не позволит индексу МосБиржи в начале дня существенно сдвинуться от уровней закрытия понедельника.

При этом с открытия Европы ситуация вряд ли претерпит существенные изменения, а вот публикация данных по индексу делового оптимизма в Германии от IFO, которые выйдут в 12.00 мск., может привести к изменению настроений, как на внешних площадках, так и на нашем рынке.

Также мы ожидаем возобновление попыток восстановления на рынке энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов, на ожидании их очередного снижения, покупки могут возобладать, что выведет нефть марки Brent в район 64 долларов.

Это, в свою очередь, поддержит наши акции и может позволить индексу МосБиржи отыграть часть вчерашних потерь. Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из-за океана, где сегодня будут опубликованы данные по началу строительства домов за ноябрь, которые способны оказать некоторое влияние на настроения игроков.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов, чему будет способствовать боковик на рынке энергоносителей. Однако в ходе дня восстановление цен на нефть и поддержка со стороны налогового периода приведут к попыткам российской валюты продолжить укрепление. При этом доллар сделает еще один шаг внутрь коридора, ограниченного уровнями 57,5 и 59 рублей. Отметим, что сохранение американской валюты позиций в этих границах говорит в пользу продолжения консолидации. Пробой же одной из них может дать направление дальнейшему среднесрочному движению.

Если же говорить об оставшихся торговых днях недели, то стоит отметить сразу несколько факторов, которые повлияют на наши активы. Первым из них продолжает оставаться ситуация на рынке энергоносителей, где динамику могут определить данные по запасам углеводородов – мы ожидаем очередного снижения запасов нефти в Штатах, как по данным API так и по официальной статистике Минэнерго страны, что поддержит котировки «черного золота».

Вторым фактором станет большой блок важной макроэкономической статистики из США, который начнет публиковаться со среды. Среди данных выделим статистику по рынку жилья, пересмотр ВВП страны за 3 квартал, индексы опережающих индикаторов, личных доходов и личных расходов, а также потребительскую инфляцию и индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Публикуемые цифры будут менять ожидания игроков относительно подъема ставки американским регулятором на ближайших заседаниях, что будет сказывать на динамике высокорисковых активов.