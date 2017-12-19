Индекс Мосбиржи попытается восстановиться к отметке 2150 пунктов

Ближайшими поддержками останутся уровни 2130, 2120 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2150, 2160 п.

После умеренно позитивного старта торгов не исключены дальнейшие попытки восстановления индекса МосБиржи к ближайшей значимой отметке 2150 п. Локальный рынок сегодня имеет некоторый потенциал для «догоняющего» повышения вслед за вчерашним приростом фондовых индексов в Европе и в США.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать вечерняя публикация ноябрьских данных по изменению объемов закладок новых домов и разрешений на строительство в США (16.30 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи заметно понизился на 0,44%. В то же время Долларовый индекс РТС потерял лишь 0,03% под влиянием состоявшегося укрепления рубля по отношению к североамериканской валюте.

В целом же стоит отметить, что локальный рынок акций выглядел намного слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Во второй половине дня индексы МосБиржи и РТС сменили свое существенное утреннее повышение на довольно весомую просадку. Распродажи в российских акциях состоялись в противовес сугубо позитивной динамике основных фондовых индексов в Европе и в США. Явный позитив на западных рынках был связан с предвкушением скорого одобрения налоговой реформы в США, которое может состояться уже на текущей неделе.

Что же качается участников локальных торгов, то они ожидали официального сообщения о продлении санкций против России со стороны Европейского союза на ближайшие полгода. Этот вопрос был принципиально решен еще в конце минувшей недели. Кроме того, в среднесрочной перспективе они небезосновательно опасаются расширения внешних ограничительных мер со стороны США. Скорее всего, оно окажется приурочено к предстоящим президентским выборам.

Добавим, что свою негативную роль вчера сыграло и продолжение истории судебного противостояния «Роснефти» и АФК Система. Российских инвесторов и спекулянтов явно не воодушевил тот факт, что в результате хозяйственного спора двух крупных акционерных обществ дальнейшее существование одного из них теперь ставится под вопрос.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние бэквордации величиной в 5,5 п., или 0,5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.

На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным событием на локальном рынке стало возобновившееся падение акций АФК Система (AFKS RM, -12,62%), которые потянули за собой бумаги «МТС» (MTSS RM, -1,13%) и «Детского Мира» (DSKY RM, -2.76%). Информационным поводом для столь негативной динамики послужило известие о том, что апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции по иску «Роснефти» и «Башнефти», в соответствии с которым АФК «Система» обязана выплатить 136,3 млрд руб. Перспективы успешного обжалования свежего вердикта выглядят весьма туманными. Вместе с тем, не стоит забывать о том, что в судебном производстве находится еще один иск со стороны «Роснефти» и «Башнефти» на сопоставимую сумму 131,6 млрд руб. АФК Система является контролирующим акционером компаний «МТС» и «Детский Мир». В результате сложившейся ситуации ее доли в указанных предприятиях могут быть реализованы с большим дисконтом к рыночной стоимости.

Акции Русгидро (HYDR RM, -3,41%) оказались под давлением на фоне публикации свежей финансовой отчетности эмитента по МСФО. Несмотря на существенное увеличение государственных субсидий, электроэнергетический холдинг зафиксировал сокращение чистой прибыли на 28,7% по итогам 3 квартала и на 17,6% за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.

Отметим также сильную просадку акций ММК (MAGN RM, -3,47%) и Мостотрест (MSTT RM, -4,15%). Вчера они испытали дивидендный разрыв на московской бирже в режиме торгов Т+2.

Заметно сильнее индекса МосБиржи вчера закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0,38%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0,68%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0,80%), Татнефть-ао (TATN RM, +3,17%), Алроса (ALRS RM, +0,61%), Дикси (DIXY RM, +2,19%). Таким образом, мы наблюдали лишь выборочные покупки в отдельных бумагах, которые не сумели переломить преобладавший пессимизм на локальном рынке.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото незначительно прибавили в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.