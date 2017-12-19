На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение затишья

Подорожали акции Татнефти (TATN, +3.2%) – интерес к этим бумагам во многом определяется высокой дивидендной доходностью (список акционеров, которые получат промежуточные дивиденды в размере 27.78 руб. на акцию, будет составлен по состоянию на 23.12.17). Тем временем заметные потери были зафиксированы по бумагам АФК Система (AFKS, -12.6%) – рынок довольно нервно отреагировал на отказ апелляционного суда отменить решение суда первой инстанции по иску Роснефти (ROSN) и Башнефти (BANE). Акции ММК (MAGN, -3.5%) также закрылись в минусе, но в данном случае снижение объясняется закрытием реестра – с понедельника цена акций компании не включает промежуточных дивидендов в размере 1.111 руб. на акцию.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Камчатскэнерго (KCHE) подорожали на 4.5%, Омскшины (OMSH) – на 4.2%, группы ГАЗ (GAZA) – на 3.9%, МРСК Юга (MRKY) – на 3.5%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в плюсе, наблюдается повышение и по большинству азиатских индексов.

В то время как на западных фондовых площадках наметилось «рождественское ралли» (одним из факторов подъема являются ожидания скорой реализации налоговой реформы в США), данные технического анализа пока не позволяют говорить о завершении консолидации вблизи уровня 1150 пунктов по индексу РТС.

Из ожидаемого потока статистики на сегодня можно выделить данные по розничной торговле в РФ (16:00 мск), а также показатели ввода нового жилья в США (16:30 мск).

На валютном рынке в краткосрочной перспективе также возможно продолжение затишья с консолидацией в области ниже 59.0 по паре доллар-рубль.