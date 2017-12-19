Рубль завершит торги в 2017 году в плюсе

Рубль подорожал к ним на фоне пустого экономического календаря, общего ослабления доллара на форекс и незначительного восстановления цен на нефть. Курс доллара снизился до 58,55 руб., курс евро – до 69,09 руб.

Высокий спрос на российские ОФЗ, а также восстановление цен на нефть смеси Brent на 11,6% с начала года, позволили рублю провести текущий год в плюсе. С начала года рубль подорожал к американской валюте на 3,99%.

Спекулянты прекратили играть против российской валюты, так как нашли себе новые волатильные активы, которые по доходности превосходят прибыль от предложенных процентов ЦБ РФ в сотни раз.

Трендом текущего года стали криптовалюты. Сначала года они подорожали на тысячи процентов. В 2017 году биткоин подорожал к доллару на 1840%, эфир – на 7960%. В декабре две ведущие биржи Cboe и СМЕ запустили фьючерсы на биткоин, популяризируя его среди институциональных трейдеров.

Во вторник, 19 декабря, на торгах в Азии Brent стоит $63,45 за баррель. Рост котировок поддерживается простоем нефтепровода Forties в Северном море. Во время налогового периода рублю ничего не угрожает. Пара доллар/рубль сохранит движение в диапазоне 58,53 – 59,00 руб. По цене на нефть марки Brent следим за зоной поддержки $61-$62. Если она не устоит, то давление на рубль возрастет. Пара евро/рубль сохранит движение в коридоре 69,00 – 69,65 руб.