У американских инвесторов прибавилось оптимизма

Тем дивидендов рынком почти не отыгрывается - в условиях высоких цен на нефть и профицита бюджета государство не будет бороться за высокие дивиденды госкомпаний. Зато тема грядущих санкций для держателей ОФЗ заставляет инвесторов быть в постоянном стрессе, к примеру, на денежном рынке сейчас практически не заключаются сделки сроком больше чем на 7 дней.

Зато на американском рынке погода ясная - в понедельник фондовый рынок США закрылся на рекордно высоких уровнях. В понедельник вышел индекс уверенности домостроителей, который оказался на таком же высоком уровне, как 18 лет назад, превысив все аналогичные показатели времени ипотечного пузыря.

У инвесторов прибавилось оптимизма в связи с ростом вероятности снижения налогов на бизнес: принятие законопроекта республиканцев о налоговой реформе стало ощутимой перспективой. Ожидается, что в Конгрессе США (большинство в котором у республиканцев) начнется голосование по налоговой реформе во вторник, и есть планы представить законопроект на подпись президенту Дональду Трампу до конца недели. Сенатор от республиканцев Сьюзан Коллинз сказала, что проголосует за реформу. Это практически гарантирует прохождение законопроекта через голосование.

«В последние пять лет этот состав Конгресса был не способен провести через голосование никакие законопроекты, – сказал главный рыночный стратег в JonesTrading Майкл О’Рурк. – Если важный законопроект пройдет через голосование, то можно ожидать большой радости среди участников рынка». Законопроект предполагает снижение налоговой ставки на бизнес до 21% с 35%. Инвесторы ставят на то, что эта мера поспособствует увеличению прибыли компаний, а также обратного выкупа акций и дивидендных выплат. Кроме того, ожидается, что снижение налогов поспособствует репатриации денежных средств, а это, как считают аналитики, повлечет увеличение числа сделок слияния и поглощения.

Американские акции растут уже почти год. Ключевой индекс S&P 500 и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average нацелены продемонстрировать лучшую годовую динамику после 2013 года. «После двух лет роста коэффициента цена-прибыль подряд... мы считаем, что котировки акций, скорее всего, останутся завышенными, и ожидаем роста S&P 500 до 3000 к концу 2018 года», – пишут в заметке аналитики JP Morgan.

Сегодня ожидается ряд примечательных финансовых результатов от американских компаний, небольшая порция экономической статистики и новости по налоговой реформе. После закрытия торгов свои показатели по прибыли опубликует гигант рынка доставки посылок FedEx. Этот отчет может пролить свет на то, как проходит сезон праздничных покупок и в каком состоянии находится мировая экономика. Среди других важных отчетов по прибыли, ожидающихся во вторник, можно отметить Micron, Carnival и RedHat, DardenRestaurants. Среди экономических показателей единственным важным отчетом, выходящим во вторник, является ноябрьская статистика по числу начатых строительств домов и выданных разрешений на строительство.

Крупнейшие американские банки могут сильно выиграть от налоговой реформы республиканцев, отмечают аналитики GoldmanSachs. По прогнозам GoldmanSachs, обозначенные в законопроекте меры должны оказать в сумме положительный эффект на крупные банки: в наступающем году эти реформы могут увеличить прибыль на акцию (EPS) у крупных банков в среднем на 13%. Одним из факторов, которые способны привести к такому росту, является предлагаемое снижение налоговой ставки на бизнес на 14 процентных пунктов – до 21% с 35%.

По мнению аналитиков GoldmanSachs, особенно сильно выиграет от изменений в структуре корпоративного налогообложения WellsFargo. Снижение налоговой ставки на бизнес до 21% может дать импульс росту EPS у WellsFargo в 2018 году на 18% – больше, чем у любой другой крупной американской финансовой компании. WellsFargo остается в центре многочисленных расследований федеральными властями, особенно после того как было обнаружено, что его работники открыли миллионы фальшивых клиентских банковских и кредитных счетов. В аналитической статье GoldmanSachs также упоминаются другие факторы, которые будут влиять на прибыль, в том числе отмена налоговых вычетов на оплату страхования депозитов, которая способна уменьшить рост прибыли в среднем на 1%. С учетом этого даунсайда, GoldmanSachs прогнозирует суммарный рост прибыли WellsFargo примерно на 17%.

Нефтяные цены в последние дни стоят на месте. Большинство нефтяных аналитиков из западных банков считают, что в следующем году цены будут несколько ниже текущих уровней.