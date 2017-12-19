Доллар дрейфует в ожидании налоговой реформы

Утром во вторник, 19 декабря, курс пары евро/доллар торгуется около 1,1790 и слегка повышается. Дальнейшая судьба бакса напрямую зависит от новостного потока. Ближайшее важное сопротивление стоит на отметке 1,1835, поддержка находится в области 1,1761- 1,1765.

Положительный настрой в отношении процессов обсуждения финального варианта налоговой реформы помогал доллару всю прошлую неделю, но наметившаяся сейчас пауза давит на «американца». С одной стороны, где-то уже в ближайшее время должна поступить информация: изначально говорилось, что обсуждать конечный текст документа Сенат и Палата представителей будут два дня. Рынок, по идее, может банально продавать на фактах, если они совсем близко. С другой, до сих пор присутствует доля скепсиса и осторожности в отношении принятия проекта налоговой реформы. Это тоже минус для доллара.

В конечном итоге вполне вероятно, что доллар встретит Рождество и Новый год где-то вблизи текущих отметок - индикатор волатильности сейчас приближается к минимумам, и еще день-два - и биржевая активность начнет закономерно сокращаться.

Локальные реакции на новости о продвижении налогового законопроекта обязательно будут видны в паре евро/доллар, но резкой перемены настроений тут ждать все-таки не имеет смысла. Боковой тренд в диапазоне 1,1750-1,1850 удержит основную валютную пару в своих границах.