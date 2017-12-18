Новый фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" может принести Disney более $2 млрд

Без учета инфляции это второй результат всемирно известной франшизы «Звездных войн» с 2015 года, когда сборы за картину «Пробуждение силы» в первый уик-энд после выхода фильма в Штатах и Канаде преодолели отметку в $248 млн.

Зарубежный прокат последнего на сегодня в серии фильма по итогам выходных принес $230 млн против $281 млн, полученных за тот же период в 2015 году. Однако здесь нужно учитывать еще и сроки премьеры «Последнего джедая» за пределами Америки. Например, в Китае, который выступает одним из самых крупных рынков для проката «Звездных войн», новый фильм покажут только 5 января. По моим подсчетам, за первые выходные китайские зрители обеспечат этой картине кассу в объеме $115 млн.

Если мой прогноз совпадет с фактическим результатом, то новинка Walt Disney превзойдет по кассовости «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшие в общей сложности $2,068 млрд. Если к премьере в Китае новый фильм Disney соберет $1,3 млрд, то от данной франшизы можно ожидать нового рекорда.

На акциях Disney это скажется положительно, как и новости о покупке части активов Fox за $52 млрд, что обеспечит дополнительный драйвер роста выручки и придаст уверенность инвесторам.

Целевая цена по акции медиакорпорации — $120 до конца 1-го квартала 2018 года. В это же время компания выплатит в виде дивиденда за 4-й квартал 2017-го $0,84 на акцию.