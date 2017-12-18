FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Новый фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" может принести Disney более $2 млрд


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Новинка «Звездные войны: Последний джедай» за первые выходные проката в США и Канаде собрала $220 млн.

Без учета инфляции это второй результат всемирно известной франшизы «Звездных войн» с 2015 года, когда сборы за картину «Пробуждение силы» в первый уик-энд после выхода фильма в Штатах и Канаде преодолели отметку в $248 млн.

Зарубежный прокат последнего на сегодня в серии фильма по итогам выходных принес $230 млн против $281 млн, полученных за тот же период в 2015 году. Однако здесь нужно учитывать еще и сроки премьеры «Последнего джедая» за пределами Америки. Например, в Китае, который выступает одним из самых крупных рынков для проката «Звездных войн», новый фильм покажут только 5 января. По моим подсчетам, за первые выходные китайские зрители обеспечат этой картине кассу в объеме $115 млн.

Если мой прогноз совпадет с фактическим результатом, то новинка Walt Disney превзойдет по кассовости «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшие в общей сложности $2,068 млрд. Если к премьере в Китае новый фильм Disney соберет $1,3 млрд, то от данной франшизы можно ожидать нового рекорда.

На акциях Disney это скажется положительно, как и новости о покупке части активов Fox за $52 млрд, что обеспечит дополнительный драйвер роста выручки и придаст уверенность инвесторам.

Целевая цена по акции медиакорпорации — $120 до конца 1-го квартала 2018 года. В это же время компания выплатит в виде дивиденда за 4-й квартал 2017-го $0,84 на акцию. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ