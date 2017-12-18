Потенциал роста цен на нефть исчерпан

Масштабных движений не наблюдалось. В конце предыдущей пятидневки котировки находились под давлением очередного рекорда нефтедобычи в США, где она достигла 9,78 млн бар. в сутки. Международное энергетическое агентство прогнозирует избыток предложения в I полугодии 2018 года. Новую неделю рынок нефти также встречает штилем. Стоит также учитывать фактор приближения праздников. Уже в следующий понедельник празднуется католическое Рождество, так что в ближайшие дни активность трейдеров будет низкой. Каких-то новых драйверов роста не ожидается.

Сегодня цена Brent все еще находится в пределах коридора $61-64,7. Наблюдавшийся в прошлый вторник прокол его верхней границы, как мы видим, оказался ложным. О новой устойчивой тенденции можно будет рассуждать по факту слома одной из границ данного канала. Пробой верхнего сопротивления откроет дорогу к $67. Однако более вероятным сейчас выглядит слом нижней поддержки – к $57,5.

Дело в том, что динамика сырьевых рынков в 2017 году воспринималась инвесторами более позитивно, чем она того заслуживала. Недавний рост был вызван специфическими для сектора мини-циклами, которые должны развернуться в следующем году. Постепенно котировки нефти будут снижаться, поскольку рынок сейчас привыкает к «новой нормальности» на этом рынке.

Цены на черное золото в 2018 году будут колебаться в районе $55 за баррель.