Инвесторы отыгрывают долгожданное принятие налоговой реформы в США

Ещё в пятницу вечером республиканцы обеих палат достигли согласия по налоговой реформе. В финальном совместном законопроекте ставка корпоративного налога будет установлена на уровне 21%, что выше 20% первоначального проекта, но снижение вступит в силу раньше – с 1 января 2018 года. Финальное голосование пройдёт в середине текущей недели, и далее документ ляжет на подпись президенту США. Уже никто не сомневается в запуске налоговых льгот для американских компаний, поэтому мы видим финальный позитив, который уже давно перезаложен в цены американских акций.

Практически весь год все ждали принятия этого законопроекта, который и был одним из главных драйверов роста американских биржевых индексов. Кто бы мог подумать, что с принятием этого документа дотянут до самого конца года? А фондовые рынки, как мы знаем, всегда живут только ожиданиями. Теперь, долгожданный позитив позади, поэтому пришло время коррекции за океаном по факту. Вряд ли коррекция начнётся прямо с сегодняшнего дня, ибо сейчас многим участникам рынка выгодно удержать рынок на текущих отметках до экспирации и до конца года. Но с приходом января не стоит закладываться на дальнейший позитив. Фондовые рынки США показали 12-тимесячное безоткатное ралли, и теперь, пора выпустить пар.

В рамках пятничной сессии биржевые индексы в США вновь обновили свои исторические максимумы, прибавив за торговый день 0.6-1.2%. Фьючерсы на американские индексы и сегодня умудряются расти на 0.25%, хотя закрытие торгов может пройти и на отрицательной территории.

На фоне долгожданного позитива торги в Азии сегодня прошли тоже в позитивном ключе, при этом биржевые индексы Китая всю сессию провели на отрицательной территории, и еле сумели выбраться в плюс. Но, несмотря на Китай, сводный индекс азиатского региона сумел сегодня подрасти почти на 0.7%.

Европейские площадки сегодня с открытия также отыгрывают позитив из США. Биржевой индекс Германии взлетел на 1.5%, во Франции рост на 1.2%. Лондон показывает более слабую динамику и растёт на 0.5%. А вот в России инвестиционные настроения остаются подавленными, так как налоговая реформа в США не сулит ничего хорошего ни Китаю, ни всем площадкам развивающихся стран. Наоборот, их привлекательность для бизнеса, а значит, и для притока инвестиционного капитала, только снизится. Российский рублёвый индекс ММВБ хоть и пытался подрасти в начале торгов, но спустя несколько часов погрузился на отрицательную территорию. Потери к 14.00 Мск составили 0.3%. Валютный индекс РТС пока торгуется без изменений, вблизи 1150 пунктов. Практически все сектора российского фондового рынка показывают слабо-негативную динамику. Выделяются сегодня акции компании АФК Система, которые после очередного решения суда рухнули ещё почти на 15%.

Сырьё и валюты

На рынке промышленных металлов сегодня динамика нейтральная, при этом драгоценные металлы показывают незначительный рот в пределах 0.3%. Цена тройской унции золота торгуется вблизи 1260$. Нефть марки Brent также показывает нейтральную динамику и торгуется в районе 63.4$, при этом нефть марки WTI поднялась на 0.1%, до 57.5$ за баррель. Для цен на «чёрное золото» созревают все предпосылки для коррекции. Если данные по запасам нефти на этой неделе окажутся негативными, это послужит хорошим сигналом для сильных продаж.

На глобальном валютном рынке тенденции пока прежние. Третий день подряд после заседаний всех Центробанков мы наблюдаем слабость американского доллара и рост европейской валюты. Принятие налоговой реформы в США ещё больше увеличит дефицит бюджета, поэтому инвесторы заранее отыгрывают этот факт. Российский рубль в паре с долларом сегодня показывает незначительное укрепление, на 0.3%, именно на столько и падает американский доллар к корзине международных валют. На российском рынке ОФЗ пока ситуация остаётся стабильной, но не стоит забывать про будущие санкции, которые будут приняты в январе, и могут сильно повлиять на российские долговые инструменты.

Прогноз

С открытием торгов в США инвестиционные настроения в мире сильно уже не улучшатся, но нужно быть на чеку, так как фиксация по факту может начаться в любой день. Техническая картина по индексу ММВБ пока выглядит нейтрально. Негативный момент заключается в том, что индексу так и не удалось преодолеть важный и сильный уровень сопротивления на отметке 2160 пунктов, поэтому вероятность снижения пока выше. Новогоднего ралли в этом году точно ждать не стоит.