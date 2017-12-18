Рождественское ралли состоялось, наступает время консолидации

Доллар США стоит к настоящему времени 58,61 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 69,13 руб. (-0,05%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 19 декабря, составляют 58,69 руб. за американскую валюту и 69,09 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 20 и 33 копейки соответственно.

Сырьевой рынок держится в зеленой зоне, но и здесь в отсутствие новой информации оптимизм плавно угасает, уступая место диапазонной торговле. Баррель нефти смеси Brent стоит $63,43 (+0,3%). Пятничная статистика от Baker Hughes показала сокращение численности буровых установок за неделю к 15 декабря на 1 шт., но принципиально картины это не меняет: текущий год для американских «сланцевиков» оказался очень результативным, суммарная численность буровых вышек увеличилась на треть, добыча постоянно расширяется.

Бочка нефти сейчас стоит 3717 руб. в эквиваленте, и для российского бюджета это отличное подспорье. Дефицит основного финансового документа все еще остается, но при таких ценах на черное золото справиться с ним значительно проще.

Текущая неделя является последней полноценной деловой неделей на рынке. Ведущие инвесторы и инвестиционные дома далее возьмут паузу. В этом свете вполне вероятно, что после 22 декабря активность на площадках упадет до минимума и в прежнее русло вернется уже только с 4 января. Для рынков рождественское ралли уже состоялось – приходит время консолидации цен и подведения итогов.

Эффекта от более значительного, чем ожидалось, понижения ключевой ставки Банком России в рублевых парах так и не проявилось. Негативный для «россиянина» катализатор был сглажен массовым спросом на российские ОФЗ, что и уравновесило позиции «быков» и «медведей» в данном случае. Ставка с сегодняшнего дня составляет 7,75% годовых. Думается, что ЦБ РФ возьмет паузу до конца марта в череде понижений ключевой ставки, чтобы сделать новые выводы о ситуации с инфляцией.

Определенным фактором риска для рубля является аспект усиления пакетов антироссийских санкций, но пока все это лежит в теоретической плоскости и мало кого пугает. Против укрепления национальной валюты работают шаги Минфина, который продолжает покупать доллары на внутреннем рынке. Этот катализатор будет действителен и далее, потому что ведомство в январе, вероятно, продлит программу.