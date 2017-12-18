FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рождественское ралли состоялось, наступает время консолидации


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль в понедельник укрепляется в парах с иностранными валютами, но особенной активности в валютной секции в начале недели не видно.

Доллар США стоит к настоящему времени 58,61 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 69,13 руб. (-0,05%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 19 декабря, составляют 58,69 руб. за американскую валюту и 69,09 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 20 и 33 копейки соответственно.

Сырьевой рынок держится в зеленой зоне, но и здесь в отсутствие новой информации оптимизм плавно угасает, уступая место диапазонной торговле. Баррель нефти смеси Brent стоит $63,43 (+0,3%). Пятничная статистика от Baker Hughes показала сокращение численности буровых установок за неделю к 15 декабря на 1 шт., но принципиально картины это не меняет: текущий год для американских «сланцевиков» оказался очень результативным, суммарная численность буровых вышек увеличилась на треть, добыча постоянно расширяется. 

Бочка нефти сейчас стоит 3717 руб. в эквиваленте, и для российского бюджета это отличное подспорье. Дефицит основного финансового документа все еще остается, но при таких ценах на черное золото справиться с ним значительно проще. 

Текущая неделя является последней полноценной деловой неделей на рынке. Ведущие инвесторы и инвестиционные дома далее возьмут паузу. В этом свете вполне вероятно, что после 22 декабря активность на площадках упадет до минимума и в прежнее русло вернется уже только с 4 января. Для рынков рождественское ралли уже состоялось – приходит время консолидации цен и подведения итогов.

Эффекта от более значительного, чем ожидалось, понижения ключевой ставки Банком России в рублевых парах так и не проявилось. Негативный для «россиянина» катализатор был сглажен массовым спросом на российские ОФЗ, что и уравновесило позиции «быков» и «медведей» в данном случае. Ставка с сегодняшнего дня составляет 7,75% годовых. Думается, что ЦБ РФ возьмет паузу до конца марта в череде понижений ключевой ставки, чтобы сделать новые выводы о ситуации с инфляцией. 

Определенным фактором риска для рубля является аспект усиления пакетов антироссийских санкций, но пока все это лежит в теоретической плоскости и мало кого пугает. Против укрепления национальной валюты работают шаги Минфина, который продолжает покупать доллары на внутреннем рынке. Этот катализатор будет действителен и далее, потому что ведомство в январе, вероятно, продлит программу.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ